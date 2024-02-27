В Тольятти пройдет выставка прорывных технологий "Мир Будущего"

В тольяттинском ТЦ Акварель (Южное шоссе, 6) с 29 февраля по 1 мая будет работать выставка "Мир Будущего", сообщает мэрия города. Это уникальный высокотехнологичный образовательный проект, адаптированный для детей.
Выставка разделена на несколько тематических кварталов.
В квартале роботов — робот-ученый Эйнштейн, самый похожий робот в мире на настоящего человека. Робот Крузр удивил своей гибкостью самого Си Цзиньпиня, руководителя Китая, во время открытия олимпиады в Пекине. Знаменитый робопес из ютуб роликов — встает на задние лапы и выполняет сложные трюки. Посетители смогут посетить лабораторию ученого, который работает над новыми изобретениями. Разработки и технологии в его
кабинете реальные и очень прогрессивные: сложнейший компьютерный датчик с мониторами (благодаря этому экспонату можно узнать, как роботы "видят" людей), "живая лампа", как из мультиков студии Пиксар, а также технология, которая позволяет управлять сложными объектами без прикосновения рук.
В Киностудии посетители могут примерить роль известного телеведущего и взять интервью у робота Трампа, а также сняться в ролике о высадке на Луну планетохода под управлением робота.
В "Мире Будущего" есть парк будущего с цветами-голограммами и большими светящимися одуванчиками. В местном кафе кофе варит робобариста, а робоофициантподвозит заказы к столикам.
В разделе "Дом будущего" умное зеркало измеряет уровень счастья, шторы управляются голосом, посетители тестируют уникальные массажеры — "попотряс" и "робомурашку" для головы. В доме будущего "умные" даже мусорные ведра.
В отдельном зале собраны 9 продвинутых нейросетей. Одна создает из рисунков посетителей мультфильм, другая рассказывает сказку, третья снимает посетителей в образе героев аниме. Главный экспонат зоны — трехметровая голова с нейросетью, которая рассказывает о том, как устроен искусственный интеллект. Созданием головы занималась компания — разработчик павильона России на Экспо в Дубае.
Крупный раздел выставки представлен зелеными технологиями. Посетители "Мира Будущего" не только увидят дизайнерские вещи из переработанных материалов: от кроссовок до стульев, от очков до авторучек из переработанных зубных щеток, от плащей из старых баннеров до бокалов из битого стекла, но и смогут участвовать в процессе переработке пластика. Жители Тольятти смогут засыпать в специальное устройство крышки от бутылок, измельчить пластик, а потом переплавить его в брелок.
Еще одно устройство "Зеленого квартала" производит воду из воздуха. Демонстрируются новейшие технологии, которые даже в условиях пустыни позволят не умереть от жажды. Наконец, про будущее можно спросить у робо-предсказателя. Приложите ладонь на специальный датчик и услышьте один из правдивых прогнозов.
Еще в "Мире Будущего" — пять шоу каждые полчаса (например, выступление музыкантов на инструментах будущего и театр рободрамы и робокомедии), мастер-классы, камин XXII века, роботы-гиды и шесть зон виртуальной реальности.
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Молодцы, что скажешь!
Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".