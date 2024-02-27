В Тольятти пройдет выставка прорывных технологий "Мир Будущего"

В тольяттинском ТЦ Акварель (Южное шоссе, 6) с 29 февраля по 1 мая будет работать выставка "Мир Будущего", сообщает мэрия города. Это уникальный высокотехнологичный образовательный проект, адаптированный для детей.

Выставка разделена на несколько тематических кварталов.

В квартале роботов — робот-ученый Эйнштейн, самый похожий робот в мире на настоящего человека. Робот Крузр удивил своей гибкостью самого Си Цзиньпиня, руководителя Китая, во время открытия олимпиады в Пекине. Знаменитый робопес из ютуб роликов — встает на задние лапы и выполняет сложные трюки. Посетители смогут посетить лабораторию ученого, который работает над новыми изобретениями. Разработки и технологии в его

кабинете реальные и очень прогрессивные: сложнейший компьютерный датчик с мониторами (благодаря этому экспонату можно узнать, как роботы "видят" людей), "живая лампа", как из мультиков студии Пиксар, а также технология, которая позволяет управлять сложными объектами без прикосновения рук.

В Киностудии посетители могут примерить роль известного телеведущего и взять интервью у робота Трампа, а также сняться в ролике о высадке на Луну планетохода под управлением робота.

В "Мире Будущего" есть парк будущего с цветами-голограммами и большими светящимися одуванчиками. В местном кафе кофе варит робобариста, а робоофициантподвозит заказы к столикам.

В разделе "Дом будущего" умное зеркало измеряет уровень счастья, шторы управляются голосом, посетители тестируют уникальные массажеры — "попотряс" и "робомурашку" для головы. В доме будущего "умные" даже мусорные ведра.

В отдельном зале собраны 9 продвинутых нейросетей. Одна создает из рисунков посетителей мультфильм, другая рассказывает сказку, третья снимает посетителей в образе героев аниме. Главный экспонат зоны — трехметровая голова с нейросетью, которая рассказывает о том, как устроен искусственный интеллект. Созданием головы занималась компания — разработчик павильона России на Экспо в Дубае.

Крупный раздел выставки представлен зелеными технологиями. Посетители "Мира Будущего" не только увидят дизайнерские вещи из переработанных материалов: от кроссовок до стульев, от очков до авторучек из переработанных зубных щеток, от плащей из старых баннеров до бокалов из битого стекла, но и смогут участвовать в процессе переработке пластика. Жители Тольятти смогут засыпать в специальное устройство крышки от бутылок, измельчить пластик, а потом переплавить его в брелок.

Еще одно устройство "Зеленого квартала" производит воду из воздуха. Демонстрируются новейшие технологии, которые даже в условиях пустыни позволят не умереть от жажды. Наконец, про будущее можно спросить у робо-предсказателя. Приложите ладонь на специальный датчик и услышьте один из правдивых прогнозов.

Еще в "Мире Будущего" — пять шоу каждые полчаса (например, выступление музыкантов на инструментах будущего и театр рободрамы и робокомедии), мастер-классы, камин XXII века, роботы-гиды и шесть зон виртуальной реальности.