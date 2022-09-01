Тольяттинский краеведческий музей выиграл грант фонда Владимира Потанина

Проект Тольяттинского краеведческого музея "Тольяттинский акцент" стал победителем первого цикла конкурса "Креативный музей" Благотворительного фонда Владимира Потанина, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Всего на конкурс было подано 211 заявок из 72 субъектов РФ, из них победителями стали 22 проекта.

Проект "Тольяттинский акцент" направлен на актуализацию темы городского сувенира для города Тольятти как важной составляющей части бренда территории. В рамках проекта пройдет серия воркшопов, на которых будет сделано переосмысление темы туристического сувенира как составляющей части бренда территории. Отказ от тривиальных шаблонных наборов позволит презентовать город как интересный, имеющий свою локальную идентичность объект, а придуманные и разработанные линейки сувенирной продукции станут новым визуальным воплощением города. На базе музея будет оборудована презентационная площадка по предъявлению и продвижению сувенирной продукции представителей творческих сообществ города.

Реализация проекта будет осуществляться в партнерстве с компанией "Ричмарк", кондитерской "Вкусная история" и "Центром дизайна Тольяттинского государственного университета".