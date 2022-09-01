Тольяттинский краеведческий музей выиграл грант фонда Владимира Потанина

Проект Тольяттинского краеведческого музея "Тольяттинский акцент" стал победителем первого цикла конкурса "Креативный музей" Благотворительного фонда Владимира Потанина, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.
Всего на конкурс было подано 211 заявок из 72 субъектов РФ, из них победителями стали 22 проекта.
Проект "Тольяттинский акцент" направлен на актуализацию темы городского сувенира для города Тольятти как важной составляющей части бренда территории. В рамках проекта пройдет серия воркшопов, на которых будет сделано переосмысление темы туристического сувенира как составляющей части бренда территории. Отказ от тривиальных шаблонных наборов позволит презентовать город как интересный, имеющий свою локальную идентичность объект, а придуманные и разработанные линейки сувенирной продукции станут новым визуальным воплощением города. На базе музея будет оборудована презентационная площадка по предъявлению и продвижению сувенирной продукции представителей творческих сообществ города.
Реализация проекта будет осуществляться в партнерстве с компанией "Ричмарк", кондитерской "Вкусная история" и "Центром дизайна Тольяттинского государственного университета".
Последние комментарии
Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
А куда заявки отправлять?