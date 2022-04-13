"Колесо" готовит премьеру к 285-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти

Одной из флагманских премьер следующего сезона в драматическом театре "Колесо" им. Г. Б. Дроздова станет спектакль "Татищев. Сказание о звере мамонте"сообщает мэрия Тольятти. Постановка приурочена к 285-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти и поддержана городской администрацией в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти".
Пьесу об основателе города Василии Татищеве специально для "Колеса" написал самарский драматург Александр Игнашов. Режиссером спектакля выступит один из первых учеников Глеба Борисовича Дроздова, заслуженный артист России Вадим Романов, а главную роль сыграет ведущий артист театра Андрей Амшинский. Работа над постановкой "Татищев. Сказание о звере мамонте" началась в 2021 г., а в ее основу легли исторические документы.
"В театрах нашей страны еще не было спектаклей, посвященных судьбе Василия Татищева. Я выделяю эту постановку как флагманскую. Потому что Татищев — это история, а сам спектакль наполнен живыми характерами, живыми людьми, со своими стремлениями, волнениями и переживаниями", — подчеркнула художественный руководитель "Колеса" Наталья Дроздова.
Наряду с премьерными спектаклями для взрослых и детей репертуар "Колеса" в предстоящем юбилейном сезоне пополнят постановки из золотого фонда театра.
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Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
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