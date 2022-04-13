"Колесо" готовит премьеру к 285-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти

Одной из флагманских премьер следующего сезона в драматическом театре "Колесо" им. Г. Б. Дроздова станет спектакль "Татищев. Сказание о звере мамонте"сообщает мэрия Тольятти. Постановка приурочена к 285-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти и поддержана городской администрацией в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти".

Пьесу об основателе города Василии Татищеве специально для "Колеса" написал самарский драматург Александр Игнашов. Режиссером спектакля выступит один из первых учеников Глеба Борисовича Дроздова, заслуженный артист России Вадим Романов, а главную роль сыграет ведущий артист театра Андрей Амшинский. Работа над постановкой "Татищев. Сказание о звере мамонте" началась в 2021 г., а в ее основу легли исторические документы.

"В театрах нашей страны еще не было спектаклей, посвященных судьбе Василия Татищева. Я выделяю эту постановку как флагманскую. Потому что Татищев — это история, а сам спектакль наполнен живыми характерами, живыми людьми, со своими стремлениями, волнениями и переживаниями", — подчеркнула художественный руководитель "Колеса" Наталья Дроздова.

Наряду с премьерными спектаклями для взрослых и детей репертуар "Колеса" в предстоящем юбилейном сезоне пополнят постановки из золотого фонда театра.