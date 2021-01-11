В Тольяттинской филармонии пройдет Крещенский фестиваль

С 15 по 30 января в Тольяттинской филармонии пройдет первый Крещенский фестиваль.

Зрителям представят инструментально-вокальную музыку, сольные и ансамблевые выступления молодых музыкантов и солистов филармонии, поэзию и духовную музыку.

Программа фестиваля:

15 января, в 18:30, фестиваль откроет концерт-встреча "Возвращение домой". В этот вечер выступят солисты: Иван Забегин (фагот), Полина Зибарева (флейта), Иван Пашнин (кларнет), Дарина Бикмиева (скрипка), Полина Пирогова (альт), Дарья Маламайкина (фортепиано), Евдокия Лескина (академическое пение) и другие.

19 января, в 18:30 — концерт "Любовь с первого звука". В концерте участвует артист Самарской филармонии Алексей Неутолимов, солисты Тольяттинской филармонии Наталья Селяткина (фортепиано), Дмитрий Дверницкий (фагот), Денис Морошкин (кларнет) и струнный квартет филармонии.

21 января, в 18:30, в камерном зале филармонии будут звучать церковные распевы и русские духовные стихи. Уникальную программу "Песнопения Древней Руси XVI–XVII вв." представит ансамбль "Стихира", которым руководят Михаил и Юлия Желтиковы.

24 января, в 15:00, Тольяттинская филармония приглашает поклонников поэзии и творчества тольяттинского автора Бориса Скотневского.

28 января, в 18:30, зрителей приглашают провести "Зимний вечер у рояля". Будет звучать фортепианная музыка, написанная для сольного и ансамблевого исполнения, романсы русских и западноевропейских композиторов в исполнении студентки Московской государственной консерватории Екатерины Котовой, солистов Тольяттинской филармонии Натальи Селяткиной, Юлии Кочевой (сопрано), Ольги Антоновой (меццо-сопрано) и струнного квартета филармонии.

30 января, в 18:30, концертом музыки "Все будет Jazz" завершится Крещенский фестиваль. Прозвучат композиции Эллингтона и Гершвина, Бородина и Генри Манчини, Антонио Карлоса Жобима и Руперта Холмса.