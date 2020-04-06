Ушел из жизни сооснователь театра "Колесо" Виктор Дмитриев

В понедельник, 6 апреля, ночью ушел из жизни народный артист России, один из основателей театра "Колесо" Виктор Дмитриев, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Виктор Дмитриев родился 13 ноября 1941 г. в деревне Новая Барышского района Ульяновской области. В 1967 г. окончил театральную студию-филиал ГИТИСа при Куйбышевском академическом театре драмы им. Горького, а в 1988 г. - Ярославское театральное училище.

Работал в Ульяновском театре драмы (1966-1974), Ярославском театре им. Волкова (1974-1988). В числе единомышленников Глеба Дроздова приехал в Тольятти создавать театр. С 1988 г. служил в театре "Колесо" с момента его основания. Впоследствии служил артистом драмы - ведущим мастером сцены МАУИ г.о. Тольятти "Драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Г.Б.Дроздова". Драматическому театру Виктор Васильевич посвятил 32 года своей жизни, сыграл более 50 ролей на тольяттинской сцене.

За творческие заслуги и многолетнее преданное служение театру Виктор Дмитриев в 2009 г. был удостоен театральной премии "Признание таланта", которую учредил Художественный совет театра "Колесо" в память об основателе театра Глебе Дроздове. В 2010 г. стал лауреатом губернского конкурса "Самарская театральная муза" (за роль Кушака в спектакле "Утиная охота").

В 1993 г. получил звание "Заслуженный артист России", в 2006 г. - "Народный артист России".

Прощание состоится 8 апреля в 12:00 в ритуальном зале на ул. Баныкина, 41б.