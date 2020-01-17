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Культура

В Тольяттинской филармонии откроют Камерный зал

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 19 января, в 15:00, состоится презентация Камерного зала Тольяттинской филармонии (Тольятти, ул. Победы, 42).

До сих пор в филармонии была одна концертная площадка — большой зал на 609 мест. После проведенного в рамках нацпроекта "Культура" в 2019 г. капремонта добавился еще и Камерный зал на 160 мест. Его обустроили на месте кино-концертного зала. После того как в здании ДК завода "Куйбышевазот" поселилась филармония, это помещение много лет не использовали.

Опробуют новую сцену солисты, струнный квартет и камерный оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Алексея Верховена. Прозвучат произведения Моцарта, И. С. Баха, Генделя, Вивальди, Чайковского, Элгара. В программе примет участие народный артист России Наталья Дроздова.

Теги: Тольяттинская филармония презентация концерты Тольятти
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