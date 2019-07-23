В Тольятти состоится Фестиваль уличного кино

В Тольятти 25 июля в КДЦ "Буревестник" состоится конкурсный показ Фестиваля уличного кино. Жители города смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России примут фестиваль короткометражного кино под открытым небом. 25 июля в Тольятти мероприятие стартует в 20:00.

Организаторы обещают наполненную эмоциями и оригинальными сценариями программу. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды "большого" кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка Петра Федорова "Электрический Ток" с Александром Палем в главной роли.

"Мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших, — комментирует генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков. — Это будет по-настоящему народная подборка — яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За шесть лет фестиваль охватил всю страну — для нас это лучший показатель качества программы".

Чтобы проголосовать за лучший фильм, нужно будет посветить фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

Экспертами конкурса выступят кинорежиссер Алексей Попогребский, сценарист, автор фильмов "Притяжение", "Лед", "Тренер" Андрей Золотарев, актер Владимир Вдовиченков.