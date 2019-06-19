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Культура

Тольяттинский театр кукол примет участие в международном фестивале КYKART

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский театр кукол 22 июня примет участие в 25-м Международном театральном фестивале КYKART.

С 22 по 30 июня в Санкт-Петербурге пройдет Международный фестиваль кукольных и синтетических театров — KYKART. В 2019 г. он будет посвящен 100-летию Санкт-Петербургского театра марионеток им. Евгения Деммени.

Тольяттинский театр кукол покажет свой спектакль "Марьино поле" (16+) в День памяти и скорби, 22 июня. Спектакль по пьесе Олега Богаева поставили Янина Дрейлих и Владимир Хрущев.

Театральный фестиваль KYKART проводится в Санкт-Петербурге с 1993 г. и является первым опытом совмещения разных видов искусства в рамках одного фестиваля.

Теги: театр фестиваль Тольятти
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