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Культура

Тольяттинский краеведческий музей собирает гаражные истории

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский краеведческий музей просит горожан помочь создать продолжение исторической экспозиции "20 век: Ставрополь-Тольятти".

В конце мая была открыта первая часть экспозиционного зала "Сатурн", названного в честь известного городского кинотеатра и рассказывающего об истории Тольятти в 70-90-х годах ХХ века.

В "Сатурне" будет располагаться раздел — гараж. В середине 1970-х Тольятти проектировался и строился как "город мечты", город автомобилестроителей и автовладельцев, гаражи стали неотъемлемой частью ландшафта и культуры. Это помещение, созданное первоначально для хранения машины, стало самостоятельной частью жизни автомобилиста, субкультурой, клубом, фактором, влияющим на все сферы жизни тольяттинцев.

Музей просит горожан поделиться своими гаражными историями, байками, анекдотами, побасенками. Расскажите, какую часть вашей жизни или жизни ваших родителей занимал гараж? Что вы там делали? Как часто вы в нем бывали? Укреплял ли он вашу семью, или, наоборот, вносил раздор? Какова роль женщины в гараже?

Истории для музея можно в виде текста прислать на почту музея tkmuseum@mail.ru с пометкой "Гараж". Также можно сделать аудиозапись и прислать с пометкой "Гараж" на почту музея tkmuseum@mail.ru, в Вайбер на номер 8-987-965-31-40, в сообщениях "Вконтакте" и "Фейсбуке". Кроме того, можно звонить по телефону 48-04-07 и договориться о личной встрече и интервью.

Лучшие истории станут материалом для видеоанекдотов для музейной экспозиции или попадут в новую пьесу театра "Дилижанс". Все участники сбора историй получат бесплатные билеты в музей и в планетарий.

Вместе с историями краеведческий музей ищет предметы "из гаража": инструменты, детали автомобилей, элементы декора авто (самодельные оплетки на руль и розы, украшавшие рычаг переключения скоростей), автосувениры. Если вы готовы подарить музею такие предметы, позвоните по тел. 48-10-70 и договоритесь о передаче.

Теги: тольяттинский краеведческий музей экспозиция гараж Тольятти
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