В Тольятти погибла девочка, упавшая с 12-этажного дома

В понедельник, 17 апреля, примерно в 11-м часу утра, по предварительным данным, с крыши или с общего балкона одного из верхних этажей дома № 56 по ул. Революционной в Автозаводском районе Тольятти упала девочка-подросток, об этом в соцсетях сообщают жители города.

По предположениям очевидцев, погибшей 14 лет. Она живет в одном из сел рядом с городом. По одной из версий, девочку могли столкнуть с крыши или верхних этажей. В соцсетях также опубликовано фото с места происшествия.

Официальных заявлений по факту случившегося пока не было.