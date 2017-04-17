В Тольятти погибла девочка, упавшая с 12-этажного дома

В понедельник, 17 апреля, примерно в 11-м часу утра, по предварительным данным, с крыши или с общего балкона одного из верхних этажей дома № 56 по ул. Революционной в Автозаводском районе Тольятти упала девочка-подросток, об этом в соцсетях сообщают жители города.
По предположениям очевидцев, погибшей 14 лет. Она живет в одном из сел рядом с городом. По одной из версий, девочку могли столкнуть с крыши или верхних этажей. В соцсетях также опубликовано фото с места происшествия.
Официальных заявлений по факту случившегося пока не было.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали