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Происшествия

По факту гибели девочки-подростка, упавшей с дома в Тольятти, возбуждено уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 апреля, следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели девочки-подростка, упавшей с общего балкона 12-этажного дома, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделе.

Напомним, утром 17 апреля у дома №56 по ул. Революционной в Автозаводском районе было обнаружено тело 14-летней жительницы одного из сел Ставропольского района, расположенного неподалеку от Тольятти.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, девочка погибла, упав с общего балкона верхнего этажа здания.

Как пояснили в следствии, возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Дело возбуждено для более тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося. Сейчас следствие продолжается.

Теги: СУ СК РФ по СО ЧП смерть падение подростки уголовное дело самоубийство Тольятти

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