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Несправедливо наказанный за отказ от освидетельствования водитель из Тольятти добился оправдания в Верховном Суде

ТОЛЬЯТТИ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автомобилист из Тольятти получит 85 тыс. руб. в счет компенсации за действия инспектора ДПС ГИБДД городского У МВД России.

Также дополнительно мужчине вернут 30 тыс. руб., которые с него взыскали в качестве штрафа. Об этом сообщил корреспонденту Волга Ньюс председатель Самарского регионального отделения Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергей Слюсарев.

Как пояснил Слюсарев, водитель из Автограда встретился с тольяттинским сотрудником ГИБДД в 2015 году. Страж порядка заявил автомобилисту, что у него неадекватное поведение, после чего потребовал пройти медосвидетельствование. Водитель был трезв и выполнил требования полицейского.

В городском наркодиспансере автомобилиста осмотрел нарколог и не нашел клинических признаков опьянения, также водитель два раза дышал в прибор для определения опьянения, и прибор всегда показывал "нули".

После этого от водителя стали требовать сдать мочу для исследования. Мужчина не отказался, но сказал, что сейчас сдать ее не может физиологически, и попросил подождать.

"Воспользовавшись моментом, сотрудники ГИБДД составили административный материал за отказ от прохождения медосвидетельствования, — пояснил Сергей Слюсарев. — Стоит отметить, что после составления документа автомобилист все же сдал мочу, и в ней запрещенных препаратов также не обнаружили. Однако материал сотрудники ГИБДД уже составили. Незаконность дела в отношении автомобилиста была очевидна, он не отказывался от прохождения освидетельствования, а оснований для направления на него вообще не имелось. Кроме того, фактически мужчина прошел все исследования, и состояние опьянения у него не установили. Как пояснил врач-нарколог в суде, у него не было сомнений в трезвости водителя".

Однако это не помешало мировому судье участка № 116 Центрального района Тольятти признать автомобилиста виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и назначить ему штраф 30 тыс. руб., а также на полтора года лишить водительских прав.

Попытка обжаловать постановление мирового судьи в Центральный районный суд Тольятти оказалась безуспешной. Зампредседателя Самарского областного суда, проверяя законность вынесенных судебных актов, также не усмотрел оснований для их отмены.

"К сожалению, сработала логика: если инспектор говорит, что водитель нарушил ПДД — значит, так оно и есть, — делится своим мнением Сергей Слюсарев. — И водитель априори в нем виновен. Если сотрудник ГИБДД составил протокол и передал его в суд — значит, суд с наибольшей вероятностью накажет автомобилиста штрафом или на какое-то время лишит прав. Доводы самих водителей об отсутствии нарушения или их вины в нем, зачастую, остаются без внимания".

Пока водитель пытался доказать свою правоту в судебных инстанциях Самарской области, ему пришлось уволиться с работы, так как работа была связана с управлением автомобилем. Приставы списали 30 тыс. руб. с его банковской карты, а семья с малолетним ребенком осталась на грани выживания.

"Верховный Суд РФ расставил все точки, указав, что вообще оснований для направления тольяттинского водителя на меосвидетельствование не имелось, — поясняет Сергей Слюсарев. — Судья Верховного Суда дополнительно отметил, что материалы дела показывают отсутствие оснований для направления водителя на освидетельствование, и во время производства по делу об этом последовательно заявлялось (в том числе, в мировом суде и в жалобах на постановление). Но доводы автомобилиста, показания сотрудников ГИБДД и понятых не получили соответствующей правовой оценки. Кроме того, судья Верховного Суда отметил, что полицейские давали противоположные показания".

В итоге судебные акты в отношении автомобилиста отменили, а производство по его административному делу прекратили. Позже уже автомобилист подал в суд иск к У МВД по Тольятти, МВД РФ и Министерству финансов РФ. Он добивается возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями инспектора ДПС.

13 июня 2018 г. Автозаводский райсуд удовлетворил иск и взыскал с РФ в лице МВД России за счет средств Казны РФ 85 тыс. рублей. Дополнительно по заявлению автомобилиста ему вернули и 30 тыс. руб., удержанных в качестве штрафа.

С таким решением не согласилось тольяттинское У МВД и МВД России, они подали апелляционную жалобу. 30 августа коллегия по гражданским делам Самарского облсуда рассмотрела эту жалобу и оставила в силе решение районного суда.

"Самарское региональное отделение "Комитета по защите прав автомобилистов" обращает внимание участников дорожного движения на то, что в случае отказа в привлечении лица к административной ответственности либо удовлетворения его жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности этому лицу причиняется вред, данное лицо может требовать возмещения этого вреда в виде убытков, компенсации морального вреда и иных расходов", — сообщил Сергей Слюсарев.

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