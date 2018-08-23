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Происшествия

В Тольятти водитель ударил ножом девушку, задевшую своей машиной его автомобиль

ТОЛЬЯТТИ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 августа, в одиннадцатом часу утра, в районе дома № 50а по ул. Борковской в Тольятти 34-летняя автомобилистка задела своей легковушкой другой автомобиль, на котором от удара появилась царапина.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из поврежденной машины вышел седой мужчина, ударил девушку ножом и уехал. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление произошло на глазах очевидцев, которые сразу вызвали для пострадавшей "скорую помощь". А медики доложили о случившемся в полицию и выехали на место происшествия, где оказали раненой необходимую помощь. В итоге пострадавшую госпитализировали.

Полицейские осмотрели место ЧП и обнаружили нож. Ориентировку с приметами нападавшего разослали экипажам ДПС, ППС и Росгвардии и объявили в городе план "Перехват". Вскоре на ул. Степана Разина сотрудники ППС задержали подозреваемого, который выходил из припаркованного автомобиля, указанного в ориентировке.

Им оказался 61-летний местный житель. Стражи порядка доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Сейчас правоохранители продолжают оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.

Теги: преступление нападение пострадавшие Тольятти

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А ЧТО ТЯЖЕЛО НАПИСАТЬ ,КАКАЯ МАШИНА ,КАК ЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКА,ИЛИ ДАЖЕ ФАМИЛИЮ . ЧИТАТЬ СТАЛО ВСЕ НОВОСТИ ПРОСТО ПРОТИВНО. НИ ФОТО НИ ГДЕ НЕ ВЫЛОЖАТ ,НИ ПОДРОБНОСТЕЙ НЕТ , СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ОДНА БРЕХНЯ И ВЫПЕНДРЁЖ.

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