В Тольятти следователи СК РФ начали проверку по факту падения подростка с 12-этажки

В понедельник, 17 апреля, сотрудники Автозаводского районного отдела СК РФ начали проверку по факту обнаружения около 11:00 тела девочки 2003 года рождения у дома №56 по ул. Революционной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделе.

Правоохранители сообщают, что сейчас на месте происшествия работает следователь. Предположительно, девочка упала либо с крыши, либо с общего балкона 12-этажного дома. Выясняются все обстоятельства случившегося.