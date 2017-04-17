В Тольятти следователи СК РФ начали проверку по факту падения подростка с 12-этажки

В понедельник, 17 апреля, сотрудники Автозаводского районного отдела СК РФ начали проверку по факту обнаружения около 11:00 тела девочки 2003 года рождения у дома №56 по ул. Революционной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделе.
Правоохранители сообщают, что сейчас на месте происшествия работает следователь.
Предположительно, девочка упала либо с крыши, либо с общего балкона 12-этажного дома.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали