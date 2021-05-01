АвтоВАЗ законсервирует завод "Lada Запад Тольятти"

АвтоВАЗ переносит производство Lada Niva Travel на основную площадку — линию Niva Legend, а завод "Lada Запад Тольятти" (бывшее ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ") будет законсервирован, сообщает пресс-служба компании.

Перенос планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе этого года.

В результате переноса производства сотрудники "Lada Запад Тольятти" войдут в коллектив АвтоВАЗа.

Напомним, выпуск продукции на заводе ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" начался в 2002 г., основной моделью служит внедорожник Niva, который был разработан на АвтоВАЗе. В декабре 2019 г. предприятие закрыло сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лада Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать АвтоВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.