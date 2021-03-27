АвтоВАЗ нашел нового партнера в Казахстане

АО "АвтоВАЗ" и ГК "Аллюр" 26 марта подписали договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба тольяттинского завода. В рамках договора новый партнер ВАЗа намерен выпускать в Костанае (Казахстан) широкую линейку Lada в объемах, которые будут необходимы для местного рынка.

Информация о модельном ряде и объемах производства будет сообщат дополнительно, по мере подписания дополнительных соглашений.

"Я искренне рад возобновлению локального производства Lada в Казахстане. В кратчайшие сроки, благодаря профессиональному подходу наших партнеров, мы смогли подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве, а также запустить в производство первую модель — внедорожник Niva Travel. В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели Lada. Казахстан является ключевым экспортным рынком для АвтоВАЗа, и мы намерены совместно с новым партнером еще более укрепить здесь присутствие нашего бренда", — заявил президент АО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис.

По завершении церемонии подписания соглашения г-н Каракатзанис принял участие во встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, на которой обсуждались перспективы дальнейшего углубления индустриального сотрудничества АвтоВАЗа с "СарыаркаАвтоПром" путем организации производства на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску; трансформации дилерской сети Lada в Казахстане для обеспечения непрерывности предоставления услуг клиентам.

Напомним, что в конце 2020 г. АвтоВАЗ приостановил сборку автомобилей на площадке "Азия Авто" в Усть-Каменогорске. Перед этим власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке. Затем последовал разрыв соглашения с "Азия Авто".