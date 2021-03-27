16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ нашел нового партнера в Казахстане Власти Тольятти планируют занять 1 млрд рублей АвтоВАЗ прекратил производство "Нивы" Pizza-party по пятницам: ProfitRooms открывает круглосуточный коворкинг для работы в удовольствие На продажу выставлен корпус АвтоВАЗтехобслуживания

Экономика и бизнес

АвтоВАЗ нашел нового партнера в Казахстане

АСТАНА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "АвтоВАЗ" и ГК "Аллюр" 26 марта подписали договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба тольяттинского завода. В рамках договора новый партнер ВАЗа намерен выпускать в Костанае (Казахстан) широкую линейку Lada в объемах, которые будут необходимы для местного рынка.

Фото: lada.ru

Информация о модельном ряде и объемах производства будет сообщат дополнительно, по мере подписания дополнительных соглашений.

"Я искренне рад возобновлению локального производства Lada в Казахстане. В кратчайшие сроки, благодаря профессиональному подходу наших партнеров, мы смогли подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве, а также запустить в производство первую модель — внедорожник Niva Travel. В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели Lada. Казахстан является ключевым экспортным рынком для АвтоВАЗа, и мы намерены совместно с новым партнером еще более укрепить здесь присутствие нашего бренда", — заявил президент АО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис.

По завершении церемонии подписания соглашения г-н Каракатзанис принял участие во встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, на которой обсуждались перспективы дальнейшего углубления индустриального сотрудничества АвтоВАЗа с "СарыаркаАвтоПром" путем организации производства на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску; трансформации дилерской сети Lada в Казахстане для обеспечения непрерывности предоставления услуг клиентам.

Напомним, что в конце 2020 г. АвтоВАЗ приостановил сборку автомобилей на площадке "Азия Авто" в Усть-Каменогорске. Перед этим власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке. Затем последовал разрыв соглашения с "Азия Авто".

АО "Группа компаний Аллюр" является акционером крупнейшего автопроизводителя Казахстана ТОО "СарыаркаАвтоПром", официальным дистрибьютором, производителем и дилером брендов JAC, Ankai, Yutong, Chevrolet, производителем Niva Chevrolet, UAZ, MAN на территории Республики Казахстан.

Производитель автомобилей JAC, Chevrolet, Chevrolet Niva, УАЗ, коммерческой техники JAC, Chevrolet, Labo и автобусов марки Ankai и Yutong.

ТОО "СарыаркаАвтоПром" первая и единственная производственная площадка на территории Республики Казахстан, запустившая производство легковых автомобилей по мелкоузловому методу (CKD), а также осуществляющая производство всех типов транспортных средств.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Выставка Volga boat show-2015

Выставка Volga boat show-2015

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4