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Экономика и бизнес

Бюджет Тольятти из-за коронавируса может потерять почти треть доходов

ТОЛЬЯТТИ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Финансисты администрации Тольятти проанализировали, какие потери может понести городской бюджет в результате благотворительных акций, которые власти пообещали предпринимателям. Речь идет об отсрочках по налоговым и арендным платежам. По предварительным подсчетам чиновников Автограда, город из-за этого может недополучить 30% платежей.

Отметим, дополнительные меры поддержки на уровне муниципалитета по поручению главы Тольятти Сергея Анташева введены постановлением от 31 марта. Согласно документу, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, включенным на эту дату в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляют отсрочку за апрель, май и июнь по плате за аренду муниципального имущества и земель, также участков, государственная собственность на которые не разграничена. Осуществляться это будет по заявительному принципу в случае возникших у предпринимателя сложностей. Образовавшуюся задолженность за три предыдущих месяца можно будет гасить в течение шести месяцев равными частями, начиная с 1 июля. Также на уровне страны предоставляется полугодовая отсрочка по налоговым платежам. 

Делается это, чтобы поддержать бизнес в период вынужденного простоя или снижения оборотов деятельности по причине отправки работников на самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.

В администрации Тольятти по поручению градоначальника проанализировали возможные экономические потери городского бюджета. Так, по данным, представленным заместителем главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Алексеем Бузинным, в связи с предоставлением отсрочек по уплате налогов и арендных платежей выпадающие доходы могут составить более 1,3 млрд рублей. Это составляет порядка 30% городских доходов. По его словам, такая картина вырисовывается, если делать пессимистичный прогноз. Основная доля этого показателя приходится на доходы, которые будут недополучены от НДФЛ и аренды муниципального недвижимого имущества.

Глава Тольятти поручил руководителям профильных направлений разработать и представить ему на рассмотрение перечень мероприятий, которые позволят сбалансировать бюджет.

Теги: мэрия Тольятти карантин экономика доходы Тольятти
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