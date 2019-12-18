Малый бизнес в онлайне: какие цифровые сервисы могут упростить работу предпринимателям

Не секрет, что в век цифровизации большое число услуг мы можем получить не выходя из дома. Оформить загранпаспорт, например, или оплатить налоги. Электронными возможностями все активнее пользуется и малый бизнес. Современные предприниматели могут не только зарегистрировать свое дело, но и удаленно взять кредит. "Волга-Ньюс" решил разобраться, как работают такие сервисы и как предприниматели могут сэкономить свое время.

Виртуальные помощники для бизнеса — это уже не новость, но пока еще не все о них знают и умеют ими пользоваться. Однако переход на электронные сервисы всячески развивается и стимулируется банками и другими профильными организациями. Популяризацией такой формы получения услуг занимается и региональное правительство.

Бесплатная регистрация

Например, с 1 января 2019 года будущий предприниматель для регистрации ИП или ООО может не только не ездить и налоговую, подавая документы в электронном виде, но и экономить на уплате госпошлины. А это 4 тысячи рублей за регистрацию юридического лица, 800 рублей за внесение изменений в устав и ликвидацию, 800 рублей за регистрацию индивидуального предпринимателя. Новая льгота доступна тем, кто подает документы через сайт Федеральной налоговой службы РФ или через Единый портал госуслуг.

Документы онлайн

Еще один сервис-помощник для малого бизнеса — это электронный документооборот (ЭДО). Обработка документации без перекладывания бумажек и привлечения большого числа сотрудников помогает сэкономить время, деньги и повысить эффективность принимаемых решений. Такой обмен может быть организован как внутри одной организации, так и между несколькими одновременно. Конечно, для перехода на новую систему работы нужно приобрести необходимое сетевое оборудование, программный пакет, сервер. И многих предпринимателей пугают серьезные вложения, но эффективность такого формата работы очевидна: исключается человеческий фактор, появляется возможность отслеживания документа, ускоряется его обработка и поиск в общей базе. Да и попросту, экономится бумага. Единственное, нужно учитывать, что электроника тоже может давать сбои, поэтому лучше сделать резервную копию всей документальной базы.

Электронный бухгалтер

Еще одним таким помощником и альтернативой бумажному ведению дел является онлайн-бухгалтерия. Это система, помогающая ИП или ООО точно в срок платить налоги, сдавать отчетность, экономить время и деньги. Существует несколько зарекомендовавших себя систем, которые вместе с основными услугами предлагают электронный документооборот с банками, своевременное обновление бланков и форм отчетности, высокий уровень защиты информации. Некоторые банки запускают собственные сервисы онлайн-бухгалтерии, которые напоминают о своевременной оплате налогов, автоматически формируют авансовые платежи и отправляют их в налоговую.

"Удаленные" деньги

Уровень цифровизации шагнул настолько, что личный визит не нужен даже при обращении ИП или юридического лица в банк за кредитом. Так, к примеру, Райффайзенбанк запустил дистанционное кредитование малого бизнеса. Теперь весь процесс полностью автоматизирован. Таким образом, предприниматель может не только оставить онлайн-заявку на кредит на сайте или в приложении Райффайзен Бизнес Онлайн, но и получить его без посещения офиса банка. Если у индивидуального предпринимателя или юрлица есть все необходимые документы, процедура может занять не больше часа. Максимальная сумма, которую банк может выдать при электронном обращении — 2 млн рублей. При этом услугой могут воспользоваться как действующие, так и новые клиенты банка.

Как отмечают в самой финансовой организации, оформление кредита онлайн востребовано бизнесом. По последним данным, доля кредитов, привлеченных с использованием онлайн-каналов в 2019 году достигла 85%.

Возможность получения займа на развитие бизнеса без личного визита в офис банка актуальна и для предпринимателей Тольятти.

Как же получить кредит онлайн?

Дистанционное получение кредита состоит из следующих этапов: подачи заявки и ее предварительного одобрения, загрузки необходимых документов в приложении Райффайзен Бизнес Онлайн, получения решения и предложения по кредиту, подписания кредитного договора с зачислением средств на счет.

Достаточно только заполнить форму в приложении и получить предварительное одобрение, которое приходит в течение пяти минут. Далее понадобится скан паспорта, данные об имуществе, используемом в бизнесе (документы на недвижимость, ПТС), их нужно также загрузить в приложение. Окончательное решение компания получит в течение часа. После чего предприниматель/ЮЛ сам может выбрать удобную ставку и срок погашения кредита. Подписать кредитный договор можно там же, в приложении, при помощи смс-генератора одноразовых паролей для ИП или же прибегнуть к курьерскому сервису для ЮЛ.

Райффайзенбанк активно развивает дистанционные сервисы для малого бизнеса. Так, в онлайн-банке уже появилась своя бесплатная онлайн-бухгалтерия, а также проведена интеграция с другими популярными бухгалтерскими сервисами. Также через Райффайзен Бизнес Онлайн компании могут выставлять счета, проверять надежность контрагентов с помощью сервиса "Светофор", оплачивать страховые взносы, обмениваться документами с банком и многое другое.

Еще одной преференцией для клиентов из числа предпринимателей является месяц бесплатного обслуживания по эквайрингу при открытии счета, что позволяет протестировать сервис и принять решение о его необходимости в будущем.