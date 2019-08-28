В профсоюзе АвтоВАЗа опровергли снижение темпов производства

Зампредседателя первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Валерий Королев опроверг информацию о сокращении выпуска автомобилей.

Напомним, ранее "Ведомости" сообщили, что АвтоВАЗ с середины сентября на неопределенный срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера в Тольятти из-за ожидаемого снижения спроса.

"Скорость конвейера может меняться в зависимости от программы в пределах допустимой технологии установления скорости. Оплата привязана к графику работы, к системе оплаты, по которой работают. Если возникает нестандартная ситуация, простой, оплата происходит в соответствии с законодательством. Сейчас нестандартных ситуаций нет. Мы работаем стабильно, автомобили выпускаются стабильно, изменения графиков на предприятии нет, автомобили востребованы", – рассказал Валерий Королев радио Sputnik.