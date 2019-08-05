Кредитка: три способа не платить проценты

Банковскими картами сегодня пользуются даже дети. Освоили этот нехитрый инструмент и представители старшего поколения. При этом, если удобство использования дебетовых или зарплатных карт не вызывает сомнений ни у кого — кошелек он и есть кошелек! — то у кредитных есть как сторонники, так и противники. Что же такое кредитная карта и как правильно ей пользоваться портал "Волга Ньюс" выяснил у экспертов из Райффайзенбанка.

Все дело в грейс-периоде

Что это такое? Говоря простым языком — это срок, в течение которого можно бесплатно пользоваться деньгами с кредитной карты. В большинстве случаев он длится 25-30 дней, но есть и рекордсмены с грейс-периодом продолжительностью почти четыре месяца. Подобное предложение в частности есть в Райффайзенбанке. Пользоваться средствами банка без процентов можно до 110 дней. Важно только вернуть на карту всю сумму (постепенно или разом) до истечения этого срока.

Простой пример: вы купили новый смартфон и оплатили покупку кредитной картой. У вас есть 110 дней, чтобы перечислить нужную сумму. Чтобы не пропустить день Х, можно зайти в онлайн-банк и открыть выписку по карте. Многие банки также заранее присылают напоминание о необходимости погасить задолженность. Так делает и Райффайзенбанк.

Где скрыта выгода?

Как ни странно, но кредитная карта дает возможность экономить. Особенно это актуально в период проведения специальных акций. Когда у вас под рукой есть финансовый резерв, можно в любой момент купить одежду, обувь, мебель или даже билеты в отпуск по более выгодной цене. Некоторые авиакомпании, к примеру, дают скидку до 50% при раннем бронировании. Разница получается существенная. Поэтому имеет смысл использовать кредитную карту и возвращать деньги постепенно, так же, как если бы вы откладывали их в копилку.

Правильная альтернатива

Кредитные карты со стандартным грейс-периодом лучше всего подходят для сравнительно небольших покупок. Это такой запасной кошелек, который всегда под рукой. А карта с беспроцентным периодом 3-4 месяца вполне может составить конкуренцию потребительскому кредиту. Тем более что максимальный кредитный лимит по некоторым из них достигает 600 тыс. руб. — можно сделать ремонт, купить мебель в детскую или крупную бытовую технику. Главное, правильно оценить свои финансовые возможности. Процентная ставка по кредитной карте заметно выше, чем по потребительскому кредиту. Поэтому если выплатить задолженность в течение грейс-периода будет сложно, лучше рассмотреть вариант классического кредита. Да, проценты по нему начисляются с первого дня, однако вы сможете установить комфортный для себя ежемесячный платеж.

Рациональный подход

Карта — многоразовый инструмент. Деньги на ней можно тратить, возвращать и снова пользоваться кредитным лимитом. Что невозможно в ситуации с потребительским кредитом. К слову, "уходить в минус" совсем не обязательно. Можно положить на карту собственные деньги и расходовать только их, а заемные средства использовать по мере необходимости. В таком случае единственные дополнительные расходы, которые могут возникнуть — комиссия за обслуживание. Но можно избежать и этого. Например, если по карте "110 дней" Райффайзенбанка тратить 8000 рублей в месяц, то обслуживание будет бесплатным. При этом оформить карту можно удаленно, без посещения отделения банка — никаких очередей. Достаточно заполнить анкету на сайте банка. Проверка займет всего пару минут. А саму карту в удобное для вас время и место привезет курьер.

Стоит запомнить

Оформляя кредитную карту, нужно запомнить несложные правила.

— Изучите тарифы. Процентные ставки по кредитным картам обычно выше, чем по классическим потребительским или целевым займам (автокредитам, ипотеке). Поэтому посчитайте, что будет выгоднее — оформить кредитку и сэкономить на процентах за первые месяцы, или начать выплаты сразу, но по более низкой ставке.

— Обязательно уточните, можно ли снимать наличные средства с вашей кредитной карты без процентов. Как правило, ставки на такие операции достаточно высокие.

— Используя кредитную карту, нужно соблюдать финансовую дисциплину. Прежде чем оформлять заем, обязательно посчитайте, какую сумму вы сможете ежемесячно возвращать банку без ущерба для привычного вам уровня жизни. Эксперты говорят, что платеж по кредиту в среднем не должен превышать 40% от совокупного дохода.

— Если у вас возникли вопросы, в том числе по тексту кредитного договора — обязательно задайте их сотруднику банка. Для этого можно позвонить на бесплатный номер контакт-центра, написать в чат на официальном сайте Райффайзенбанка, в мессенджерах Whats App, Viber или Telegram по номеру: +7 916 777-17-17, а также можно отправить сообщение в официальных сообществах банка в Facebook или ВКонтакте.

Вывод

Кредитная карта может стать очень полезным и удобным финансовым инструментом. Нужно только внимательно изучить инструкцию по применению.