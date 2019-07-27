"Дайте спокойно работать!": Коллектив ТОАЗа создал комитет обороны

Во вторник, 23 июля, прошло открытое собрание рабочего коллектива химического завода "Тольяттиазот", где приняли резолюцию в адрес широкой общественности, федеральных и региональных властей с просьбой защитить предприятие от очередной попытки рейдерского захвата.

Собрание прошло в зале заводоуправления и стало логичным продолжением митинга, состоявшегося ранее в Комсомольском районе Тольятти, где обсуждали очередные атаки на завод.

Напомним, попытки получить контроль над предприятием осуществляет компания "Уралхим", принадлежащая известному российскому олигарху Дмитрию Мазепину и являющаяся одним из миноритарных акционеров ТОАЗа.

Как и на митинге, на собрании присутствовали не только сотрудники завода, но и представители властей, общественных организаций, СМИ и просто горожане.

Председателем собрания была Ольга Севостьянова, председатель профсоюзного комитета ТОАЗа и депутат Самарской губернской думы. И первым на сцену пригласили нового гендиректора ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Дмитрия Межеедова. Он поблагодарил собравшихся сотрудников за неравнодушие и рассказал, как руководство видит выход из сложившейся ситуации.

"Уже более 15 лет Тольяттиазот находится фактически в ситуации давления и грязной информационной войны с целью рейдерского захвата, — заявил Межеедов — Для этого подключается большое количество ресурсов. Мы боремся против этого всеми законными методами и будем продолжать это делать".

Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин, довольно эмоционально выступая на собрании, подчеркнул, что несмотря на "домашний" формат этой встречи, она имеет ключевое значение для будущего ТОАЗа и всего региона.

"Мы все прекрасно видим показатели завода. Он является крупнейшим налогоплательщиком области. В некоторые периоды он отчислял до 5 миллиардов налогов, это сравнимо с общим бюджетом Тольятти, — заявил Маряхин. — И, конечно, Тольяттиазот славится своим лучшим коллективным договором".

Ситуация, в которую сегодня попал ТОАЗ, по словам депутата, касается лично каждого, кто связан с предприятием: "Завод и вся корпорация — это наш дом, и в наш дом сегодня пришли рейдеры, задача которых забрать завод. Для них он — бизнес актив, из которого нужно выжать все".

Слова о финансовых проблемах миноритарного акционера, которые он пытается решить за счет ТОАЗа, — это не просто фигура речи. Как пишут федеральные СМИ, следящие за конфликтом, сумма задолженности "Уралхима" перед различными банками еще в 2018 г. перевалила за 253 млрд руб. и в несколько раз превзошла прибыть компании.

Поддержать руководство ТОАЗа и всех его сотрудников пришли представители администрации Тольятти и городской думы. Депутат Виктор Казачков напомнил историю 2005 г., когда в конце сентября коллектив завода защищался от группы спецназа, явившейся в полной боевой готовности с автоматами и бронежилетами.

"Это была первая попытка захвата предприятия и только трудовой коллектив, в частности работники ближайших цехов, которые за 15-20 минут вышли на эту встречу, не позволили осуществить тот рейдерский захват, — сказал Казачков — Мы все понимаем, что Тольяттиазот это лакомый кусок для любого вида бизнеса. Попытка захвата продолжается до сих пор, но мы еще являемся особо опасным объектом внутри региона. Любые действия по дестабилизации предприятия скажутся на его безопасности".

Глава Комсомольского района Артем Анисимов также выразил обеспокоенность текущей ситуацией. "Тольяттиазот — это один из пяти самых крупных налогоплательщиков области, средняя зарплата его работников примерно на 30% выше, чем в среднем в Тольятти. На предприятии приняты серьезные меры соцподдержки. Тольяттиазот принимает серьезное участие в развитии Комсомольского района. Только за 2018 год в это ТОАЗом вложено 17 млн рублей. — отметил глава района. — Администрация города очень встревожена тем, что сегодня происходит. Мы видим, как вы развиваетесь, вкладываете средства в модернизацию оборудования, строите новый агрегат по производству карбамида стоимостью около 25 млрд рублей. Это можно только поддерживать".

С призывом сплотиться вокруг ТОАЗа на собрании выступил один из его ветеранов Владимир Барабанщиков. "На ТОАЗе за время его существования отработало более 25 тысяч работников, у некоторых здесь работают уже дети и внуки. И все мы беспокоимся о нашем заводе. Мы пережили 90-е годы, отстояли завод в 2000-х годах, отстоим и сейчас", — уверен он.

На собрании приняли резолюцию, в которой работники заявили о создании постояннодействующего антикризисного комитета "Рабочая оборона Тольятти". Его цель — привлечь внимание региональных и федеральных органов власти к недобросовестным действиям миноритарных акционеров и к попыткам дестабилизации работы предприятия.

Резолюция завершается словами "Дайте спокойно работать! Руки прочь от завода, руки прочь от Тольятти!"