АвтоВАЗ в 2019 году планирует принять на работу около 300 инженеров

На ПАО "АвтоВАЗ" нужны талантливые инженеры с гибким креативным мышлением, способные эффективно встраиваться в процесс работы, сообщили топ-менеджеры предприятия в ходе проведения Дня АвтоВАЗа для студентов ТГУ.

Директор по развитию персонала ПАО "АвтоВАЗ" Инга Никулина и прокомментировала корреспонденту Волга Ньюс кадровую политику предприятия.

"В наших планах - выпустить к 2026 году восемь новых моделей и сделать обновление девяти фэйслифтов, - сообщила она. - Исторически ТГУ служит кузницей кадров для автозавода. А нам уже сегодня нужны молодые, талантливые, амбициозные выпускники нашего опорного вуза с новыми идеями и хорошей базовой подготовкой. АвтоВАЗ, являясь частью мирового автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, предлагает широчайшие перспективы и возможности для развития молодых специалистов. В стране нет аналогов тем инженерным компетенциям, которые мы развиваем в техническом центре предприятия. Он обладает уникальным испытательным комплексом и самым современным обеспечением для проектирования и разработки автомобилей".

Отметим, что в 2018 году инженерное подразделение компании уже пополнили 406 человек, 25-35% которых - это выпускники тольяттинских вузов, где большая часть имеют дипломы ТГУ. В этом году в планах - принять около 300 человек. Часть из них получает образование на условиях целевой подготовки. Никулина отметила, что многие молодые специалисты, показавшие себя с лучшей стороны, проходят стажировку в разных городах мира, где есть предприятия альянса. Нередко в дальнейшем эти люди получают направления туда на работу и делают карьеру за рубежом.



Директор по дизайну Lada Стив Маттин, который также участвовал в профориентационной миссии в День АвтоВАЗа, сообщил, что заводу нужны специалисты в разных направлениях автомобильного дизайна, люди, которые работают с цветом и отделкой.

"Нам нужно огромное число инженеров. Но мы всегда ищем людей талантливых. Отмечу, что на работу к нам из университетов Самарской области приходят очень креативные инженеры. Это очень важно для совместной работы, так как нужна гибкость мышления, чтобы создавать хорошие продукты" - говорил Маттин.

Инга Никулина добавила, что АвтоВАЗу также сейчас требуются в первую очередь инженеры-технологи, конструкторы и проектные менеджеры. Она также согласна, что тольяттинские высшие учреждения, как и вузы Самарского региона, выпускают инженеров высокого уровня. Автозаводу остается лишь довести их до тех стандартов, которые применяются в инжиниринге предприятия. А для этой задачи организуются специализированные курсы подготовки по целевой корпоративной программе. Это помогает как выпускникам, так и состоявшимся профессионалам адаптироваться в новых условиях.