Осужденный пожизненно маньяк-педофил из Тольятти против прекращения дела о надругательстве над ребенком

Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу отбывающего пожизненный срок маньяка-педофила из Тольятти Олега Рылькова, осужденного за преступления сексуального характера в отношении более чем 30 детей и четыре убийства.

Он просит отменить постановление суда Центрального района Тольятти от 19 июля 2017 г., отказавшем ему в удовлетворении жалобы на неправомерные действия следователей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в суде.

Как сообщили в правоохранительных органах, в Центральный районный суд Олег Рыльков жаловался на бездействие руководителя Следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти СК РФ. По его мнению, сотрудник СК не вручил ему копию постановления о прекращении уголовного дела по его явке с повинной, написанной в 2012 году. Рыльков признался тогда в преступлении сексуального характера в отношении малолетней девочки, совершенном в 1994 г. на бульваре Орджоникидзе. Дело до сих пор не раскрыто.

Насильник указывал в жалобе, что по этому факту в 2012 и 2013 гг. проводилась проверка и следственные действия. Его неоднократно допрашивали в качестве подозреваемого с выездом на место преступления. Рыльков утверждал, что его причастность к преступлению была установлена. Но по окончании следственных действий — 2 октября 2013 г. было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Кстати, согласно п. "г" ч. 1 ст. 78 УК РФ, по особо тяжким преступлениям он составляет 15 лет.

И это постановление в нарушение ч. 4 ст. 213 УПК Рылькову не вручили. В связи с этим он не мог обратиться в суд с жалобой на решение следователя, что нарушает его конституционные права и свободы как участника уголовного судопроизводства, тем самым затрудняет доступ к правосудию.

В своей жалобе в суд Рыльков уточнял, что неоднократно обращался в следственный орган с просьбой сообщить ему об итоговом решении по уголовному делу и вручить его под расписку, но так ничего и не получил.

Также Рыльков просил суд признать само постановление о прекращении уголовного дела незаконным и необоснованным. Он пояснял, что по действующему законодательству (п. 1. ч. 3 ст. 24 УПК РФ), если лицо, чья причастность к такому деянию была установлена, возражает против прекращения уголовного дела, то тогда выносится обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Во время рассмотрения жалобы Рылькова в Центральном районном суде опросили представителя СО по Автозаводскому району и помощника прокурора Автозаводского района, которые считали, что в удовлетворении жалобы Рылькова следовало отказать, так как согласие на прекращение уголовного дела от него было получено следователем еще 20 января 2012 года. А постановление о прекращении дела направили ему для объявления в тот же день — 2 октября 2013 года.

В итоге суд Центрального района посчитал, что постановление о прекращении уголовного дела вынесено законно, так как с момента совершения преступления прошло более 15 лет и руководитель СО по Автозаводскому районе не нарушил УПК.

Рыльков постановление райсуда обжаловал. Рассмотрение его жалобы в Самарском областном суде должно было состояться 12 октября, но его перенесли 26 октября.

Напомним, Олег Рыльков в 1996 г. был приговорен к расстрелу за изнасилование и убийство двух малолетних девочек, попытку убийства брата одной из них, убийство своей сожительницы и несколько десятков эпизодов развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Как сообщалось в СМИ, первой жертвой Рылькова в феврале 1996 г. стал семилетний мальчик. Маньяк вошел к нему в доверие и зверски убил в районе Портпоселка в Тольятти. Он несколько десятков раз ударил ребенка ножом, а затем, отрезая части тела, настолько обезобразил его, что при обнаружении специалисты даже не могли определить пол жертвы.

Летом 1996 г. Рыльков убил семилетнюю девочку, растерзанное тело которой обнаружили на пустыре в заброшенном бомбоубежище. Нашлись свидетели, видевшие маньяка вместе с девочкой на ул. Тополиной. Тогда появился фоторобот убийцы, по которому вскоре опознали Олега Рылькова.

Через несколько дней милиционеры задержали мужчину по подозрению в сбыте фальшивой купюры. Однако он назвался фамилией знакомого. С Рылькова взяли подписку о невыезде и отпустили. Вскоре знакомого, чьей фамилией представился маньяк, вызвали в прокуратуру, и подмена данных раскрылась.

Очередной жертвой Рылькова стала 40-летняя сожительница, которую он убил после ссоры на даче. После этого преступник собрал клубнику и вернулся в квартиру убитой в многоэтажке.

Через пару дней под предлогом позвонить он зашел к соседям. В квартире были только двое маленьких детей. Рыльков совершил развратные действия в отношении девочки, а затем убил ее, ударив по голове тяжелым предметом. И как ненужного свидетеля хотел убить ее старшего брата. Мужчина ударил лежавшего в кровати ребенка по голове, но подушка смягчила удар. Мальчик пришел в себя и побежал к соседям за помощью. Вскоре милиция ворвалась в квартиру сожительницы Рылькова, где он спокойно смотрел телевизор.

Рыльков после задержания признался во всех преступлениях, кроме первого убийства.

Смертная казнь, к которой Рылькова приговорили по совокупности преступлений, из-за введения моратория была заменена на пожизненное заключение.

Отсидев чуть больше года, Рыльков сознался и в своем первом убийстве. В июне 2000 г. его приговорили к 15 годам заключения, но, поскольку у него было пожизненное, приговор остался прежним.