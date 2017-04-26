У ревнивца, расстрелявшего жену, изъяли незарегистрированное оружие, которое он "нашел в лесу"

В Самаре продолжается расследование уголовного дела о последствиях семейной ссоры в селе Севрюкаево Ставропольского района.
Напомним, вечером 22 апреля 50-летний егерь выстрелил там в свою жену во время ссоры. Причиной конфликта стала ревность.
По данным облМВД, мужчина не отрицал своей вины. В отношении него на следующий день в региональном Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Интересно, что в доме у подозреваемого найдено незарегистрированное оружие.
"В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли автомат Калашникова, четыре стреляные гильзы и деформированную пулю. Также при проведении обыска в доме были найдены ружье и патроны различного калибра, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. - По словам задержанного, оружие он нашел в лесу Ставропольского района около пяти лет назад".
Пока эта информация проверяется силовиками, изъятое оружие отдали на экспертизу.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали