Сотрудника нацпарка "Самарская лука" подозревают в стрельбе в жену из ревности

В субботу, 22 апреля, в с. Севрюкаево Ставропольского района произошло ЧП: 45-летнюю женщину прямо из дома увезли в больницу с двумя огнестрельными ранениями брюшной полости.

По данным источника в правоохранительных органах, стрелял в нее супруг — 50-летний инспектор охраны национального парка "Самарская лука". Предполагается, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, он приревновал женщину и схватился за оружие.

Уголовное дело пока не возбуждали, по факту ЧП ведется проверка.