Сотрудника нацпарка "Самарская лука" подозревают в стрельбе в жену из ревности

В субботу, 22 апреля, в с. Севрюкаево Ставропольского района произошло ЧП: 45-летнюю женщину прямо из дома увезли в больницу с двумя огнестрельными ранениями брюшной полости.
По данным источника в правоохранительных органах, стрелял в нее супруг — 50-летний инспектор охраны национального парка "Самарская лука". Предполагается, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, он приревновал женщину и схватился за оружие.
Уголовное дело пока не возбуждали, по факту ЧП ведется проверка.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали