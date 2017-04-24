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Происшествия

Сотрудника нацпарка "Самарская лука" подозревают в стрельбе в жену из ревности

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 апреля, в с. Севрюкаево Ставропольского района произошло ЧП: 45-летнюю женщину прямо из дома увезли в больницу с двумя огнестрельными ранениями брюшной полости.

По данным источника в правоохранительных органах, стрелял в нее супруг — 50-летний инспектор охраны национального парка "Самарская лука". Предполагается, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, он приревновал женщину и схватился за оружие.

Уголовное дело пока не возбуждали, по факту ЧП ведется проверка.

Теги: преступление стрельба пострадавшие проверка Ставропольский район

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