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Происшествия

В Ставропольском районе нашли труп женщины с пробитыми кистями рук

ТОЛЬЯТТИ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рано утром 5 февраля на дороге в СНТ "Мечта", расположенном в пос. Васильевка Ставропольского района, был обнаружен труп женщины.

О погибшей известно, что в свои 35 лет она уже имела судимость за умышленное нанесение тяжких травм человеку.

Смерть женщины, скорее всего, была насильственной. По данным источника в правоохранительных органах, кисти рук у нее были изранены. Сколько точно колото-резаных ранений насчитали силовики, пока не ясно.

Напомним, 5 февраля, в шестом часу утра, у одного из домов дачного массива у с. Васильевка под Тольятти, по предварительным данным, были обнаружены две не полностью одетые женщины в возрасте около 30 лет с колото-резанными ранениями.

По факту смерти ведется проверка, уголовное дело еще не возбуждено.

Теги: преступление смерть проверка Ставропольский район

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