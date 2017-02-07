В Ставропольском районе нашли труп женщины с пробитыми кистями рук

Рано утром 5 февраля на дороге в СНТ "Мечта", расположенном в пос. Васильевка Ставропольского района, был обнаружен труп женщины.

О погибшей известно, что в свои 35 лет она уже имела судимость за умышленное нанесение тяжких травм человеку.

Смерть женщины, скорее всего, была насильственной. По данным источника в правоохранительных органах, кисти рук у нее были изранены. Сколько точно колото-резаных ранений насчитали силовики, пока не ясно.

Напомним, 5 февраля, в шестом часу утра, у одного из домов дачного массива у с. Васильевка под Тольятти, по предварительным данным, были обнаружены две не полностью одетые женщины в возрасте около 30 лет с колото-резанными ранениями.

По факту смерти ведется проверка, уголовное дело еще не возбуждено.