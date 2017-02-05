На дачах под Тольятти найдены две женщины с колото-резанными ранениями

В воскресенье, 5 февраля, в шестом часу утра, у одного из домов дачного массива у с. Васильевка под Тольятти, по предварительным данным, были обнаружены две не полностью одетые женщины в возрасте около 30 лет с колото-резанными ранениями, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, одна из них скончалась. Вторая была жива, но помимо ранений у нее имелись обморожения.

На место происшествия была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали пострадавшей всю необходимую помощь и, делая все, чтобы спасти ей жизнь, увезли женщину в тольяттинскую больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.