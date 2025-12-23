16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Альфа-Конфе в Тольятти предприниматели учились приемам креативного бизнес-мышления Квартира у моря от "Пятёрочки" досталась жителю Ульяновской области "Лада-Имидж" показала свой склад школьникам Тольятти Салатный баттл: аналитики подсчитали, как сэкономить на новогодних салатах до 40% В Тольятти планируют построить бизнес-центр около ДКИТ

Экономика и бизнес

На Альфа-Конфе в Тольятти предприниматели учились приемам креативного бизнес-мышления

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 659
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

17 декабря на территории Легкоатлетического манежа в Тольятти состоялось яркое и масштабное событие для бизнеса — Альфа-Конфа. Это уже хорошо известное и узнаваемое в России мероприятие, проводимое Альфа-Банком для предпринимателей в крупнейших городах страны. Выступления ведущих ТОП-спикеров, бизнес-нетворкинг и насыщенная шоу-программа — отличительные особенности такого события. Тольятти стал 57-м городом, в котором в этом году была проведена Альфа-Конфа.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

Важное деловое событие собрало на одной площадке и начинающих предпринимателей, и опытных бизнес-игроков, и представителей экспертного сообщества. В течение почти целого дня 1,5 тыс. предпринимателей Самарского региона очень активно и с пользой проводили время: внимали новым идеям и знаниям, которыми щедро делились известные спикеры, задавали вопросы и сами рассказывали про свой опыт. Неформальная атмосфера отлично способствовала общению: участники мероприятия много и продуктивно общались и заводили новые полезные знакомства.

Управляющий тольяттинским филиалом Альфа-Банка Алексей Паршиков подчеркнул: "Альфа-Конфа — это совершенно уникальное по своему формату событие для бизнеса. Здесь нет скучных докладов и лекций. У нас только интерактив, супер-спикеры, и яркое шоу на сцене, в том числе световое. Мы делаем акцент на то, чтобы предприниматели общались друг с другом, знакомились, взаимодействовали и развивались. И после мероприятия мы всегда делаем запрос обратной связи от участников встречи. На основе этого мы создаем потом в городе новые мероприятия. Так, за последние три года мы провели порядка 120 таких конференций по всей России. И есть желание продолжать это дело. Я надеюсь, что все предприниматели получат здесь максимальное количество знаний и применят их в бизнесе".

С видеообращением к участникам Альфа-Конфы обратился глава городского округа Тольятти Илья Сухих: "По опыту других регионов мы знаем, что Альфа-Конфа дала старт многим креативным проектам в сфере предпринимательства. Уверен, что и здесь вы сможете найти эффективные решения, которые позволят нашему городу и всей Самарской области развиваться, наращивать свой экономический потенциал и демонстрировать лидерские позиции в различных сферах".

Произвести трансформацию

Тема Альфа-Конфы в Тольятти — ценности бизнеса. Как их развивать, что нужно предпринимать и как транслировать свою философию клиенту — ответы на эти и другие вопросы были специально подготовлены спикерами для участников мероприятия.

Трансформация — одна из важнейших бизнес-ценностей, смысл которой раскрыл в своем выступлении первый спикер — маркетолог звезд и брендов Роман Тарасенко. Мысли и идеи, прозвучавшие во время его речи, порой сильно отличались от того, что обычно все привыкли слышать про маркетинг, и запомнились своей неординарностью. По мнению Романа, идеальный маркетинг — это вовсе не про рекламу, а про то, когда у бизнеса есть реальные клиенты и продажи, которые и позволяют существовать компаниям на рынке.

"Маркетинг — это то, как мы смогли выстроить систему взаимодействия, позволяющую клиенту приходить и покупать. Главный показатель эффективности маркетинга — это именно покупки, а не эффективность рекламы. Второй по важности признак — когда клиенты говорят, что их здесь понимают. Ведь зачастую бизнес и клиент существуют в параллельных мирах.

И мы сами забываем о том, что мы с вами тоже клиенты, и нам тоже что-то нравится или нет. В отношении клиента маркетолог должен стремиться к игре "вдолгую", а не только к рекламе или к лидогенерации. Что касается цифр, которые требуются от маркетолога — тут самые важные показатели — стоимость привлечения клиента и сколько нам денег этот клиент принесет за всю жизнь, пока будет ходить к нам", — отметил Роман.

По мнению спикера, в маркетинге существует стратегический треугольник, в котором предприниматели очень четко и просто должны ответить на 3 вопроса: Кто? Что? Как? То есть: кто наши клиенты и кто мы для наших клиентов, что мы для них продаем и как. Это основные вопросы, которые лежат в основе любой маркетинговой стратегии. Сейчас человек хочет получать услугу качественно, с комфортом. Главное при этом -понять, чего клиент ожидает, и сделать так, чтобы эти ожидания совпали с реальностью. Доверие, смыслы и ценности — вот те пункты, которые в маркетинге необходимо учесть ради клиента.

"Доверие — это про внятность и предсказуемость ваших действий, особенно в услугах, вам самому должно быть интересно и комфортно вести свой бизнес. Почему вам нужно доверять — тоже всегда фундаментальный вопрос для людей. И конкретные смыслы для клиента должны быть: почему он купит ваш товар или услугу. И упаковать все это нужно в ценности для клиента. Причем не бывает ценности, абсолютно одинаковой для всех. К примеру, ценности отличают по социокультурным признакам.

Как мы меняем качество жизни нашего клиента — вот та трансформация, которая действительно необходима", — заверил присутствующих гуру маркетинга Роман Тарасенко.

Масштабировать бизнес

Не менее важная бизнес-ценность — масштабирование бизнеса. Об этом участникам Альфа-Конфы рассказал предприниматель Александр Афанасьев, основатель компании "Нескучные финансы". Его выступление "От хаоса к системе: стратегия как инструмент масштабирования" коснулось многих насущных вопросов для бизнеса. Как изменить стратегию и масштабировать свой бизнес? Как масштабировать компанию и управлять ею на основе цифр?

Суперсила предпринимателя в том, чтобы видеть бизнес на языке цифр! За этим — жизнь, это помогает принять дальнейшие управленческие решения: закрыть неприбыльные точки, принять людей и многое другое. Надо видеть реальность, которая есть, и управлять любым бизнесом на основе поставленной цели и самоконтроля.

Главный инсайт, который спикер старался донести для бизнеса, состоит в том, что цифры — это не страшно, цифры — это возможности. С помощью управления на основании цифр, на основании данных можно масштабировать свой бизнес и повысить качество своей жизни. "Я сам, когда проживал свой личный опыт трансформации, понял, что ни о каком масштабе не идет речь, если ты не осваиваешь компетенцию управления компанией через цифры. Это не просто интересно, это может быть прибыльным и выгодным!".

Спикер рассказал о практических шагах, которые можно делать в этом направлении, какие книги и материалы читать, дал шаблоны отчетов, которые целесообразно использовать в своей компании. "Но ключевое на сегодня — это все-таки смена точки зрения, что это может быть интересно, безопасно, не страшно и можно использовать в своем бизнесе и повышать качество решений. Как следствие — рост прибыли и денег в компании. И хорошая новость — этому можно научиться. Как основатель компании "Нескучные финансы" — я сам живой пример этого направления, ведь я вырастил бизнес с нуля до первого миллиарда. Получаю удовольствие и удовлетворение от того, чем я занимаюсь. И я хочу, чтобы каждый предприниматель был профессионалом и знал, что в этой области можно постоянно развиваться", — сказал Александр Афанасьев.

Бизнес без иллюзий

Серийный предприниматель, маркетолог, эксперт во франчайзинге Александр Долгов выступил перед присутствующими на мероприятии с темой "Рост бизнеса без иллюзий: эффективные стратегии предпринимателя". Сам спикер прошел путь от парня с долгом 16 млн руб. до серийного предпринимателя с капитализацией компаний 7 млрд руб. Он представил гостям такую бизнес—ценность, как "открытость". На простом, понятном для аудитории языке, с курьезными примерами из жизни, Александр рассказал о базовых вещах и о нюансах предпринимательства.

"Ничего сверхъестественного, но есть какие-то вот базовые вещи, без которых бизнесу никак не обойтись. И если вы из года в год не растете — скорее всего, вы принимаете неправильные решения. Мышление сильно определяет все происходящее в дальнейшем. Не ограничиваете себя, нанимайте в сотрудники сильных людей!" — вот лишь некоторые из аспектов, которые спикер раскрыл для участников встречи.

Он заверил, что бизнесмену необходима адекватная, реальная стратегия на много лет вперед. И даже когда она есть — не все получается, потому что возникают различные проблемы и препятствия. Предпринимателю важно работать с головой, и голова — это про стратегию. Задача предпринимателя — честно задать себе вопросы: что он хочет построить, чего реально достичь.

Харизма рулит

Автор, режиссер и известный продюсер культовых проектов "Фабрика звезд", "Танцы со звездами", педагог по ораторскому и публичному выступлению Лина Арифулина рассказала участникам Альфа-Конфы еще об одной важной бизнес-ценности — харизме лидера. Далеко не все предприниматели должным образом оценивают роль своей личности в построении успешного дела, отметила спикер. Она приглашала на сцену разных представителей бизнеса, желающих проверить себя и представить, как на деле происходит общение с сотрудниками, с клиентами, с партнерами. Одобрительная или сдержанная реакция зала красноречиво говорила о том, как сказанные слова больше всего цепляют и запоминаются.

Она обратила внимание всех сидящих в зале на такие, казалось бы, мелочи, как темп речи, умение сделать паузу, поставить точку в конце фразы. Как в самом начале диалога начать удивлять, как построить разговор с сотрудником, как с первых секунд произвести впечатление на партнера, клиента. "Разговаривайте с людьми любовью. С душой. Уверенно. А уверенность прячется в деталях. Порой гораздо важнее то, как человек звучит, а не то, что именно он произносит. Харизматичен тот, кто строит смыслы, чьи слова выдерживают вес контекста", — поделилась Лина. Ее выступление, по признанию многих гостей Альфа-Конфы, сделало их день.

Много смыслов

Итак, трансформация, масштабирование, открытость, харизма лидера — вот основные бизнес-ценности, которые Альфа-Конфа представила и раскрыла в этот день предпринимателям.

Все выступления перемежались интерактивными блоками: представители бизнес-сообщества поднимались из зала на сцену, принимали участие в блиц—опросах, касающихся маркетинга, лидерства и других различных тем бизнеса. Альфа-Конфа, безусловно, создала комфортное пространство для получения уникальной информации, знаний и для обмена опытом. На протяжении всего времени и ведущие, и спикеры вели интерактивный диалог с участниками мероприятия, задавали вопросы, просили сообща подумать и найти решение для различных рабочих ситуаций и актуальных вопросов, касающихся ведения и развития бизнеса — в общем, вовлекали и погружали в заявленную тему в полной мере.

Кто-то услышал здесь новые идеи, рассмотрел новые возможности для своего бизнеса, кто-то нашел новых партнеров для своего дела. Самое главное — каждый совершенно точно смог найти здесь что-то для себя: новые тренды, ценные идеи, знакомства, вдохновение и заряд энергии на новые свершения в своем деле.

Реклама. alfabank.ru

2VSb5xpqYpq 

АО "АЛЬФА-БАНК". Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

ИНН 7728168971

Последние комментарии

Микаэлло Франчини 26 января 2022 09:22 На Volga boat show в Тольятти покажут яхты, катера и другую водомоторную технику

А за границей как можно взять в аренду яхту? Большие планы на отпуск и морское путешествие в том числе.

Василий Бандитов 21 мая 2021 12:31 АвтоВАЗ нашел нового партнера в Казахстане

Хоть в Казахстане приглянулись наши ВАЗ....

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Обход Тольятти преодолел середину пути

Обход Тольятти преодолел середину пути

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4