На Альфа-Конфе в Тольятти предприниматели учились приемам креативного бизнес-мышления

17 декабря на территории Легкоатлетического манежа в Тольятти состоялось яркое и масштабное событие для бизнеса — Альфа-Конфа. Это уже хорошо известное и узнаваемое в России мероприятие, проводимое Альфа-Банком для предпринимателей в крупнейших городах страны. Выступления ведущих ТОП-спикеров, бизнес-нетворкинг и насыщенная шоу-программа — отличительные особенности такого события. Тольятти стал 57-м городом, в котором в этом году была проведена Альфа-Конфа.

Важное деловое событие собрало на одной площадке и начинающих предпринимателей, и опытных бизнес-игроков, и представителей экспертного сообщества. В течение почти целого дня 1,5 тыс. предпринимателей Самарского региона очень активно и с пользой проводили время: внимали новым идеям и знаниям, которыми щедро делились известные спикеры, задавали вопросы и сами рассказывали про свой опыт. Неформальная атмосфера отлично способствовала общению: участники мероприятия много и продуктивно общались и заводили новые полезные знакомства.

Управляющий тольяттинским филиалом Альфа-Банка Алексей Паршиков подчеркнул: "Альфа-Конфа — это совершенно уникальное по своему формату событие для бизнеса. Здесь нет скучных докладов и лекций. У нас только интерактив, супер-спикеры, и яркое шоу на сцене, в том числе световое. Мы делаем акцент на то, чтобы предприниматели общались друг с другом, знакомились, взаимодействовали и развивались. И после мероприятия мы всегда делаем запрос обратной связи от участников встречи. На основе этого мы создаем потом в городе новые мероприятия. Так, за последние три года мы провели порядка 120 таких конференций по всей России. И есть желание продолжать это дело. Я надеюсь, что все предприниматели получат здесь максимальное количество знаний и применят их в бизнесе".

С видеообращением к участникам Альфа-Конфы обратился глава городского округа Тольятти Илья Сухих: "По опыту других регионов мы знаем, что Альфа-Конфа дала старт многим креативным проектам в сфере предпринимательства. Уверен, что и здесь вы сможете найти эффективные решения, которые позволят нашему городу и всей Самарской области развиваться, наращивать свой экономический потенциал и демонстрировать лидерские позиции в различных сферах".

Произвести трансформацию

Тема Альфа-Конфы в Тольятти — ценности бизнеса. Как их развивать, что нужно предпринимать и как транслировать свою философию клиенту — ответы на эти и другие вопросы были специально подготовлены спикерами для участников мероприятия.

Трансформация — одна из важнейших бизнес-ценностей, смысл которой раскрыл в своем выступлении первый спикер — маркетолог звезд и брендов Роман Тарасенко. Мысли и идеи, прозвучавшие во время его речи, порой сильно отличались от того, что обычно все привыкли слышать про маркетинг, и запомнились своей неординарностью. По мнению Романа, идеальный маркетинг — это вовсе не про рекламу, а про то, когда у бизнеса есть реальные клиенты и продажи, которые и позволяют существовать компаниям на рынке.

"Маркетинг — это то, как мы смогли выстроить систему взаимодействия, позволяющую клиенту приходить и покупать. Главный показатель эффективности маркетинга — это именно покупки, а не эффективность рекламы. Второй по важности признак — когда клиенты говорят, что их здесь понимают. Ведь зачастую бизнес и клиент существуют в параллельных мирах.

И мы сами забываем о том, что мы с вами тоже клиенты, и нам тоже что-то нравится или нет. В отношении клиента маркетолог должен стремиться к игре "вдолгую", а не только к рекламе или к лидогенерации. Что касается цифр, которые требуются от маркетолога — тут самые важные показатели — стоимость привлечения клиента и сколько нам денег этот клиент принесет за всю жизнь, пока будет ходить к нам", — отметил Роман.

По мнению спикера, в маркетинге существует стратегический треугольник, в котором предприниматели очень четко и просто должны ответить на 3 вопроса: Кто? Что? Как? То есть: кто наши клиенты и кто мы для наших клиентов, что мы для них продаем и как. Это основные вопросы, которые лежат в основе любой маркетинговой стратегии. Сейчас человек хочет получать услугу качественно, с комфортом. Главное при этом -понять, чего клиент ожидает, и сделать так, чтобы эти ожидания совпали с реальностью. Доверие, смыслы и ценности — вот те пункты, которые в маркетинге необходимо учесть ради клиента.

"Доверие — это про внятность и предсказуемость ваших действий, особенно в услугах, вам самому должно быть интересно и комфортно вести свой бизнес. Почему вам нужно доверять — тоже всегда фундаментальный вопрос для людей. И конкретные смыслы для клиента должны быть: почему он купит ваш товар или услугу. И упаковать все это нужно в ценности для клиента. Причем не бывает ценности, абсолютно одинаковой для всех. К примеру, ценности отличают по социокультурным признакам.

Как мы меняем качество жизни нашего клиента — вот та трансформация, которая действительно необходима", — заверил присутствующих гуру маркетинга Роман Тарасенко.

Масштабировать бизнес

Не менее важная бизнес-ценность — масштабирование бизнеса. Об этом участникам Альфа-Конфы рассказал предприниматель Александр Афанасьев, основатель компании "Нескучные финансы". Его выступление "От хаоса к системе: стратегия как инструмент масштабирования" коснулось многих насущных вопросов для бизнеса. Как изменить стратегию и масштабировать свой бизнес? Как масштабировать компанию и управлять ею на основе цифр?

Суперсила предпринимателя в том, чтобы видеть бизнес на языке цифр! За этим — жизнь, это помогает принять дальнейшие управленческие решения: закрыть неприбыльные точки, принять людей и многое другое. Надо видеть реальность, которая есть, и управлять любым бизнесом на основе поставленной цели и самоконтроля.

Главный инсайт, который спикер старался донести для бизнеса, состоит в том, что цифры — это не страшно, цифры — это возможности. С помощью управления на основании цифр, на основании данных можно масштабировать свой бизнес и повысить качество своей жизни. "Я сам, когда проживал свой личный опыт трансформации, понял, что ни о каком масштабе не идет речь, если ты не осваиваешь компетенцию управления компанией через цифры. Это не просто интересно, это может быть прибыльным и выгодным!".

Спикер рассказал о практических шагах, которые можно делать в этом направлении, какие книги и материалы читать, дал шаблоны отчетов, которые целесообразно использовать в своей компании. "Но ключевое на сегодня — это все-таки смена точки зрения, что это может быть интересно, безопасно, не страшно и можно использовать в своем бизнесе и повышать качество решений. Как следствие — рост прибыли и денег в компании. И хорошая новость — этому можно научиться. Как основатель компании "Нескучные финансы" — я сам живой пример этого направления, ведь я вырастил бизнес с нуля до первого миллиарда. Получаю удовольствие и удовлетворение от того, чем я занимаюсь. И я хочу, чтобы каждый предприниматель был профессионалом и знал, что в этой области можно постоянно развиваться", — сказал Александр Афанасьев.

Бизнес без иллюзий

Серийный предприниматель, маркетолог, эксперт во франчайзинге Александр Долгов выступил перед присутствующими на мероприятии с темой "Рост бизнеса без иллюзий: эффективные стратегии предпринимателя". Сам спикер прошел путь от парня с долгом 16 млн руб. до серийного предпринимателя с капитализацией компаний 7 млрд руб. Он представил гостям такую бизнес—ценность, как "открытость". На простом, понятном для аудитории языке, с курьезными примерами из жизни, Александр рассказал о базовых вещах и о нюансах предпринимательства.

"Ничего сверхъестественного, но есть какие-то вот базовые вещи, без которых бизнесу никак не обойтись. И если вы из года в год не растете — скорее всего, вы принимаете неправильные решения. Мышление сильно определяет все происходящее в дальнейшем. Не ограничиваете себя, нанимайте в сотрудники сильных людей!" — вот лишь некоторые из аспектов, которые спикер раскрыл для участников встречи.

Он заверил, что бизнесмену необходима адекватная, реальная стратегия на много лет вперед. И даже когда она есть — не все получается, потому что возникают различные проблемы и препятствия. Предпринимателю важно работать с головой, и голова — это про стратегию. Задача предпринимателя — честно задать себе вопросы: что он хочет построить, чего реально достичь.

Харизма рулит

Автор, режиссер и известный продюсер культовых проектов "Фабрика звезд", "Танцы со звездами", педагог по ораторскому и публичному выступлению Лина Арифулина рассказала участникам Альфа-Конфы еще об одной важной бизнес-ценности — харизме лидера. Далеко не все предприниматели должным образом оценивают роль своей личности в построении успешного дела, отметила спикер. Она приглашала на сцену разных представителей бизнеса, желающих проверить себя и представить, как на деле происходит общение с сотрудниками, с клиентами, с партнерами. Одобрительная или сдержанная реакция зала красноречиво говорила о том, как сказанные слова больше всего цепляют и запоминаются.

Она обратила внимание всех сидящих в зале на такие, казалось бы, мелочи, как темп речи, умение сделать паузу, поставить точку в конце фразы. Как в самом начале диалога начать удивлять, как построить разговор с сотрудником, как с первых секунд произвести впечатление на партнера, клиента. "Разговаривайте с людьми любовью. С душой. Уверенно. А уверенность прячется в деталях. Порой гораздо важнее то, как человек звучит, а не то, что именно он произносит. Харизматичен тот, кто строит смыслы, чьи слова выдерживают вес контекста", — поделилась Лина. Ее выступление, по признанию многих гостей Альфа-Конфы, сделало их день.

Много смыслов

Итак, трансформация, масштабирование, открытость, харизма лидера — вот основные бизнес-ценности, которые Альфа-Конфа представила и раскрыла в этот день предпринимателям.

Все выступления перемежались интерактивными блоками: представители бизнес-сообщества поднимались из зала на сцену, принимали участие в блиц—опросах, касающихся маркетинга, лидерства и других различных тем бизнеса. Альфа-Конфа, безусловно, создала комфортное пространство для получения уникальной информации, знаний и для обмена опытом. На протяжении всего времени и ведущие, и спикеры вели интерактивный диалог с участниками мероприятия, задавали вопросы, просили сообща подумать и найти решение для различных рабочих ситуаций и актуальных вопросов, касающихся ведения и развития бизнеса — в общем, вовлекали и погружали в заявленную тему в полной мере.

Кто-то услышал здесь новые идеи, рассмотрел новые возможности для своего бизнеса, кто-то нашел новых партнеров для своего дела. Самое главное — каждый совершенно точно смог найти здесь что-то для себя: новые тренды, ценные идеи, знакомства, вдохновение и заряд энергии на новые свершения в своем деле.