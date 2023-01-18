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Экономика и бизнес

На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти продают офисные помещения Эл банка в Новом проезде, 8 за 86,8 млн рублей. Соответствующий лот опубликован на сайте "Российского аукционного дома".

Площадь четырехэтажного объекта — 8,1 тыс. кв. метров. Здание построено в 1992 г., к нему прилагается уличная и подземная парковка. Дополнительно предусмотрены ограничения по статье 56 (ограничение прав на землю) и 56.1 (ограничение прав на землю в связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд) Земельного кодекса.

Прием заявок стартовал в полночь 17 января. Он продлится до 22 января, а уже через пять дней на электронной площадке АО "Российский аукционный дом" состоится открытый английский аукцион.

Часть офисных помещений выставлялась на торги в 2017 и в 2021 г., но разыграть их так и не удалось.

Напомним, в мае 2016 г. у Эл банка была отозвана лицензия в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, а также неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В июле того же года, по решению самарского арбитража, его признали банкротом.

Теги: Эл банк банки торги банкротство Тольятти

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