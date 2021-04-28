Винзавод "Тольяттинский" вновь ушел от банкротства

Арбитражный суд Самарской области 28 апреля прекратил дело о банкротстве ООО "Винзавод "Тольятттинский".

Признать предприятие несостоятельным летом прошлого года потребовали налоговики. Сумма заявленных требований составила 38,6 млн рублей. За это время новых кредиторов у винзавода не появилось. А с фискалами конфликт уладили: истец попросил суд признать долги погашенными.

Напомним, что это не первая попытка банкротства винзавода "Тольяттинский". В 2015 г. компания инициировала самобанкротство, однако тогда кредиторы пришли к мировому соглашению.