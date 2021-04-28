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Экономика и бизнес

Винзавод "Тольяттинский" вновь ушел от банкротства

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области 28 апреля прекратил дело о банкротстве ООО "Винзавод "Тольятттинский".

Фото: Архив «ВН»

Признать предприятие несостоятельным летом прошлого года потребовали налоговики. Сумма заявленных требований составила 38,6 млн рублей. За это время новых кредиторов у винзавода не появилось. А с фискалами конфликт уладили: истец попросил суд признать долги погашенными.

Напомним, что это не первая попытка банкротства винзавода "Тольяттинский". В 2015 г. компания инициировала самобанкротство, однако тогда кредиторы пришли к мировому соглашению.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Винзавод "Тольяттинский" основано в Тольятти в 1998 году. Выручка в 2020 г. составила 7,28 млн руб., чистый убыток - 2,88 млн рублей. Совладельцами завода выступают Игорь Кузнецов (70,69%) и Сергей Сирота (29,31%).

Теги: Винзавод Тольяттинский ФНС банкротство долги арбитражный суд Тольятти

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