Инвестор отказался от строительства центра судмэдэкспертизы в Тольятти

Центр судебно-медицинской экспертизы, согласно концессионному соглашению, должен появиться в Тольятти в конце 2021 года. Однако инвестор - ООО "МКС" - отказался от планов строительства и расторг договор.

Напомним, ООО "МКС" и правительство Самарской области подписали концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта здравоохранения для судебно-медицинской экспертизы в Тольятти в начале 2018 года. В ноябре заключили договор аренды участка на ул. Телеграфной, 34, но Росреестр отказался регистрировать сделку. Основанием для этого послужило несоответствие цели предоставления территории видам разрешенного использования земельных участков, допустимых в зоне Ц-3.

В 2020 г. суд расторг концессионное соглашение по инициативе "МКС". В компании посчитали, что правительство Самарской области предоставило земельный участок, не подходящий для реализации инвестпроекта.

Затем "МКС" попыталась возместить понесенные убытки. Компания еще до заключения соглашения провела подготовительные работы силами субподрядных организаций: разработка проектной документации, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания и т.д. В сумме получилось свыше 3,8 млн рублей. Однако суд отказал в требованиях "МКС".