МЧС: на тольяттинской свалке нет превышения уровня радиации

Тольяттинскую свалку проверили специалисты Роспотребнадзора, Приволжского УГМС и Центра по делам ГО, ПБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Представители разных ведомств побывали на свалке, расположенной рядом с Южным шоссе, 137 в Автозаводском районе. Уровень радиации замеряли лаборатория Роспотребнадзора и Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория ФГБУ "Приволжское УГМС", а также химико-радиометрическая лаборатория ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС". Они не нашли превышения предельно допустимого уровня радиации.

Напомним, из-за обращения тольяттинского эколога Павла Авдеева эту же свалку проверяли и сотрудники администрации Тольятти. Замеры для них делал специалист МБОУ ФПО "Курсы ГО г. о. Тольятти". При этом мэрия отчиталась, что обнаружила отклонение от естественного фона, но степень этого отклонения пока не определена.

Сам эколог утверждает, что 30 апреля и ранее присутствовал на свалке при замерах, и тогда радиационный фон был превышен в десятки раз.