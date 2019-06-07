На тольяттинской свалке обнаружили неестественный радиационный фон

Мэрия Тольятти отчиталась о проверке свалки, где, предположительно, превышен радиационный фон. Проверку начали по обращению жителя города, эколога Павла Авдеева.

Замерять фон на свалку, расположенную напротив 1-3 вставок АО "АВТОВАЗ", поехали специалисты МБОУ ФПО "Курсы ГО г. о. Тольятти". Они проводили замеры учебным дозиметром — радиометром ДРБП-03.

В итоге проверяющие зафиксировали отклонение от естественного фона. При этом мэрия заявляет, что прибор дал "разночтивые" данные. "Ввиду отсутствия поверки прибора определить степень отклонения от естественного фона не представляется возможным", — констатирует мэрия.

При этом мэрия сообщает, что сейчас расшифровывает полученные данные. Кроме того, они обратились в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Тольятти Самарской области", чтобы их специалисты, имеющие специализированное оборудование, провели повторные замеры.

Тольяттинцы негодуют в соцсетях, в том числе из-за того, что под свалкой находится водоносный слой. Во "ВКонтакте" люди сообщают, что их собственные замеры на свалке показали 19,7 мкЗв/ч, что в 98 раз выше нормы — 0 до 0,2 мкЗв/ч.

По данным паблика "Тольятти, ДЫШИ!", мэрия решилась сделать замеры после обращения Павла Авдеева в рамках встречи Уполномоченного по правам человека Самарской области и представителей природоохранной прокуратуры 30 апреля. По словам Авдеева, организация, которую администрация делегировала для замеров, оказалась неаккредитованной.

Как рассказал Павел Авдеев Волга Ньюс, он еще пять лет назад обращался к городским властям по поводу этой свалки: приносил ответственным лицам датчик, на котором было зафиксировано превышение нормы.

"Свалка появилась давно, в 2011 году на территорию пришли чернокопатели. Мы их останавливали много раз. Но проходило время и они начинали копать снова", - говорит эколог. По его мнению, организации, которые развернули на полигоне свою деятельность, необходимо привлекать к уголовной ответственности за нанесение ущерба окружающей среде.

По словам доктора экологических наук, профессора, руководителя Института экологии Волжского бассейна РАН Сергея Самсонова, рано бить в колокола. "Во-первых, это локальная свалка, и этот фон, скорее всего, не распространяется за пределы ареала свалки. Она не может быть большой, потому что радиационных отходов практически нет в Самарской области, по крайней мере в Тольятти", - считает Сергей Самсонов.