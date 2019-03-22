Прокуратура: погашена реестровая задолженность по зарплате перед сотрудниками "АвтоВАЗагрегата"

Перед работниками ОАО "АвтоВАЗагрегат" полностью погасили реестровую задолженность по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Напомним, с марта 2015 г. "АвтоВАЗагрегат" и его дочерние предприятия имеют задолженность по зарплате перед работниками. В течение трех лет по заявлениям прокуратуры суд вынес около 2300 судебных приказов в интересах работников. В результате в марте 2018 г. была погашена текущая задолженность по зарплате перед работниками "АвтоВАЗагрегата" — около 67 млн рублей.

В марте 2019 г. на счет предприятия поступили 89 млн руб., которые позволили полностью погасить реестровую задолженность по зарплате — 18 млн рублей.

Прокуратура продолжает контролировать погашение задолженности около 30 млн руб. перед работниками объявленных банкротами дочерних предприятий: ООО "АвтоВАЗагрегатТранс" и ООО "ПошивАвтоВАЗагрегат".

Напомним, Арбитражный суд Самарской области признал банкротом завод "АвтоВАЗагрегат", который ранее являлся одним из основных поставщиков АвтоВАЗа. Производство на "АвтоВАЗагрегате" остановили в июле 2015 года. В октябре в компании ввели первую стадию банкротства. В августе 2016 г. суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство.