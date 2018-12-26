Акции "Тевиса" готовят к продаже за 2,5 млрд рублей

К продаже готовятся 100% акций тольяттинского ОАО "Тевис", сообщили в АО "РТ - Строительные технологии". Актив продавец оценил в 2,53 млрд рублей.

Компания "Тевис" является поставщиком тепловой энергии, холодной воды и услуг по водоотведению в Автозаводском районе Тольятти.

На балансе предприятия числятся 220,6 км теплосетей, в том числе 6,9 км паропровода; почти 295 км водопроводных; более 298 км сетей бытовой и 246 км ливневой канализации; 65,5 км коллекторов; электрические сети, сети связи и телемеханики.

В числе достоинств компании называется уникальный измерительно-вычислительный комплекс по контролю потребления тепловой энергии и теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, который создан на базе отечественного и японского оборудования и имеет высокую степень точности. Аналогов этому оборудованию, по мнению продавцов, в России нет.

Ранее "Тевис" был собственностью ОАО "АвтоВАЗ", которое неоднократно пыталось продать актив. Наконец, по итогам проведенных в 2011 году конкурсов его приобрела компания "РТ-Энергоэффективность", дочернее предприятие госкорпорации "Ростехнологии". Теперь собственник готовится продать акции "Тевиса". Когда именно выставят на торги ценные бумаги, в "РТ - Строительные технологии" затруднились ответить.