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Экономика и бизнес

Акции "Тевиса" готовят к продаже за 2,5 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К продаже готовятся 100% акций тольяттинского ОАО "Тевис", сообщили в АО "РТ - Строительные технологии". Актив продавец оценил в 2,53 млрд рублей.

Компания "Тевис" является поставщиком тепловой энергии, холодной воды и услуг по водоотведению в Автозаводском районе Тольятти.

На балансе предприятия числятся 220,6 км теплосетей, в том числе 6,9 км паропровода; почти 295 км водопроводных; более 298 км сетей бытовой и 246 км ливневой канализации; 65,5 км коллекторов; электрические сети, сети связи и телемеханики.

В числе достоинств компании называется уникальный измерительно-вычислительный комплекс по контролю потребления тепловой энергии и теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, который создан на базе отечественного и японского оборудования и имеет высокую степень точности. Аналогов этому оборудованию, по мнению продавцов, в России нет.

Ранее "Тевис" был собственностью ОАО "АвтоВАЗ", которое неоднократно пыталось продать актив. Наконец, по итогам проведенных в 2011 году конкурсов его приобрела компания "РТ-Энергоэффективность", дочернее предприятие госкорпорации "Ростехнологии". Теперь собственник готовится продать акции "Тевиса". Когда именно выставят на торги ценные бумаги, в "РТ - Строительные технологии" затруднились ответить.

Изначально "Тевис" была создана в 1971 г., когда на базе цехов Волжского автомобильного завода учредили специализированные управления по содержанию и обслуживанию электрических, тепловых и водопроводно-канализационных сетей. Позже "Тевис" стал заниматься поставками тепла и воды, а также отведением канализационных стоков на территории Автозаводского района Тольятти.

 По информации ИАС Seldon Basis, уставный капитал ОАО составляет 644,53 млн руб., чистая прибыль за 2017 год - 293 млн руб., выручка - 2,04 млрд рублей.

Теги: Тевис Ростех РТ-Энергоэффективность акции энергетика продажа Тольятти
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