16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врачи не смогли спасти избитую в Тольятти годовалую девочку По подозрению в избиении девочки в Тольятти задержан ее отец В Тольятти врачи спасают годовалую девочку, которую мог избить отец Экс-начальнику УГРО ОП №24 Владимиру Шапшову вновь предъявили обвинение во взяточничестве В Тольятти тушили пожар на неэксплуатируемой АЗС

Происшествия

В Тольятти разыскивают подозреваемого в убийстве

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати

Следователи просят помощи в розыске 30-летнего жителя Тольятти Антона Девляшова, которого подозревают в причастности к гибели мужчины.

"29 октября, примерно в 19:00 в квартире на ул. Тополиной в Тольятти было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. — По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". По предварительным данным, к преступлению может быть причастен Антон Девляшов".

По информации областного ГУ МВД, Девляшов был судим за побои и грабеж.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, телосложение среднее, на левой кисти и ногах татуировки.

Следственное управление просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, обращаться по телефонам: 8-9270-225-300, 8 (8482) 30-37-02, 8(8482) 93-46-02, 020 (102 с мобильного).

Теги: преступление убийство уголовное дело розыск Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4