В Тольятти разыскивают подозреваемого в убийстве

Следователи просят помощи в розыске 30-летнего жителя Тольятти Антона Девляшова, которого подозревают в причастности к гибели мужчины.

"29 октября, примерно в 19:00 в квартире на ул. Тополиной в Тольятти было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. — По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". По предварительным данным, к преступлению может быть причастен Антон Девляшов".

По информации областного ГУ МВД, Девляшов был судим за побои и грабеж.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, телосложение среднее, на левой кисти и ногах татуировки.

Следственное управление просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, обращаться по телефонам: 8-9270-225-300, 8 (8482) 30-37-02, 8(8482) 93-46-02, 020 (102 с мобильного).