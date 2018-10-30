В Тольятти врачи спасают годовалую девочку, которую мог избить отец

Во вторник, 30 октября, примерно в 10:00, в больницу пступила годовалая девочка с травмами, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следователей, пострадавшей оказываются медицинскую помощь, она находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вред здоровью — ч. 2 ст. 111 УК РФ.

"По предварительным данным, травмы девочке нанес отец, который еще находится в состоянии алкогольного опьянения", — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным оперативных структур, ЧП произошло в квартире на бульваре Орджоникидзе, которую родители девочки снимали. Предположительно, утром 30 октября в квартиру пришел родственник матери ребенка, обнаружил пострадавшую одну дома и вызвал "скорую". Врачи приняли все меры для спасения малышки, увезли ее в лечебное учреждение и сообщили о случившемся правоохранителям. Где были родители ребенка, пока не известно.

По имеющимся сейчас предварительным данным, сейчас они уже в отделе полиции, где с ними общаются стражи порядка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.