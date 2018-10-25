В Тольятти пропал 12-летний мальчик

В Тольятти разыскивают 12-летнего Тимура Бикбаева. Несовершеннолетний житель Центрального района 24 октября, с 15:00 до 16:10 ушел из дома и не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, ребенок ранее уже уходил из дома.

Приметы пропавшего: на вид 12 лет, рост 155 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, смуглое лицо, карие глаза, был одет в серо-синий жилет без рукавов, темно-синие спортивные брюки, черно-синие кроссовки, при себе имел серый рюкзак с синими полосами и футбольный мяч.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться по телефону ДЧ УМВД России по Тольятти: 8 (482) 93-45-62, 8 (482) 93-48-52 или 020 (102 с мобильного).