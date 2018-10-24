В Тольятти жилец сдал в комиссионку холодильник и стиральную машину из арендованной квартиры

Вступил в силу приговор Комсомольского районного суда Тольятти, вынесенный Е. Климочкину. Уже судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину на этот раз признали виновным в двух эпизодах растраты. Об этом сообщили в суде.

Как следует из приговора, 25 января 2018 г. Климочкин заключил на год договор найма жилого помещения. Вместе с квартирой хозяева предоставили холодильник, стиральную машину, диван и пылесос.

4 июня Климочкин сдал этот холодильник стоимостью 10 тыс. руб. в комиссионный магазин за 2,5 тыс. рублей. А вечером 19 июня он вынес из квартиры и продал в комиссионку за 1,5 тыс. руб. стиральную машинку LG, стоимостью 7 тыс. рублей.

Куда мужчина потратил деньги, не известно. Когда хищение обнаружилось, в отношении Климочкина возбудили уголовное дело по двум эпизодам растраты — ч. 2 ст. 160 УК РФ. С 4 августа подозреваемый был под стражей.

В суде он согласился с обвинением и просил вынести приговор в особом порядке. Также он частично возместил потерпевшим ущерб — выплатил 10 тыс. рублей.

Суд по совокупности преступлений приговорил мужчину к году и трем месяцам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевших, Климочкин должен будет заплатить в счет возмещения материального ущерба 7 тыс. рублей.