Пожарный инспектор из Тольятти, получивший взятку, заплатит 500 тыс. рублей

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело инспектора ОНД и ПР по Тольятти (пожарный надзор) Виталия Чернова. Его обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
30 июля 2018 г. Чернов получил от сотрудника одной из городских школ взятку 15 тыс. руб. за дачу положительного заключения о готовности образовательного учреждения к учебному году.
Суд назначил мужчине штраф 500 тыс. руб. в доход государства.
Последние комментарии
85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.