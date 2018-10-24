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Происшествия

Пожарный инспектор из Тольятти, получивший взятку, заплатит 500 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело инспектора ОНД и ПР по Тольятти (пожарный надзор) Виталия Чернова. Его обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

30 июля 2018 г. Чернов получил от сотрудника одной из городских школ взятку 15 тыс. руб. за дачу положительного заключения о готовности образовательного учреждения к учебному году.

Суд назначил мужчине штраф 500 тыс. руб. в доход государства.

Теги: суд приговор пожарный надзор взятка Тольятти
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