Пожарный инспектор из Тольятти, получивший взятку, заплатит 500 тыс. рублей

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело инспектора ОНД и ПР по Тольятти (пожарный надзор) Виталия Чернова. Его обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

30 июля 2018 г. Чернов получил от сотрудника одной из городских школ взятку 15 тыс. руб. за дачу положительного заключения о готовности образовательного учреждения к учебному году. Суд назначил мужчине штраф 500 тыс. руб. в доход государства.