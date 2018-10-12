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Происшествия

На АвтоВАЗе обнаружили незаконную криптоферму

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служба безопасности АвтоВАЗа обратилась с заявлением в полицию по поводу воровства электроэнергии с предприятия. Неизвестный умелец подключился к местным сетям и с 2017 г. за чужой счет майнил биткойны.

Фото: Юрий Михайлин

По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в 600 тыс. рублей. Но это если криптоферма работала с ноября 2017 года. Однако вполне возможно, что все началось гораздо раньше — с августа 2016 года. Потому что специалистам удалось отследить перемещения средств примерно с этого периода, причем, предположительно, "криптофермер" заработал 1,2 млн рублей.

В областном ГУ МВД сообщили, что 12 октября в дежурную часть У МВД России по Тольятти почтой пришли материалы от службы собственной безопасности АвтоВАЗа, процессуальное решение по ним пока не принято.

Теги: АвтоВАЗ ГУ МВД кража электроэнергия криптовалюта Тольятти

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