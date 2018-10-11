Житель Тольятти скончался после избиения трубой от вешалки

В четверг, 11 октября, в суд для рассмотрения направили уголовное дело 27-летнего жителя Тольятти Евгения К., обвиняемого в умышленном причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили старший помощник руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Как пояснила Наталья Ангипова, обвиняемый с 2011 г. он был судим за кражи, грабеж и причинение легкого вреда здоровью.

Пострадавшим по делу проходит бывший муж сестры Евгения — Павел М. Они поженились они в 2017 г., когда он отбывал в колонии срок за причинение тяжких травм. После отсидки Павел вернулся в Тольятти и жил какое-то время у супруги на ул. Беларусской в Центральном районе. Там же проживали ныне обвиняемый брат женщины и их мать. Но совместная жизнь у Павла с супругой не сложилась и они развелись.

По версии следствия, 16 июля 2018 г. Павел пришел в гости к бывшей супруге и выпивал там с Евгением. Собутыльники поругались, Евгений избил Павла трубой от вешалки. Дерущихся разняла мать Евгения. Павлу, у которого сильно болело плечо, вызвали "скорую". Евгений поехал в травмпункт с ним как сопровождающий. Там врачи оказали пострадавшему помощь и назначили амбулаторное лечение.

После мужчины вернулись домой к Евгению, но его сестра не пустила их в квартиру. Приятели остались во дворе, а ночью пришли в подъезд, где Павлу стало плохо. Жильцы дома вызвали ему "скорую". Мужчины второй раз поехали вместе в больницу, где медики выявили у Павла разрыв селезенки с внутренним кровотечением, провели операцию, но днем 17 июля мужчина скончался.

В отношении Евгения возбудили уголовное дело. По словам Натальи Ангиповой, он признает, что избивал Павла трубой, но настаивает, что не собирался его убивать.

Следствие закончено. Теперь в случившемся будет разбираться суд. Евгению грозит от семи до 15 лет лишения свободы.