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Происшествия

Пожарного инспектора МЧС из Тольятти обвиняют в получении взятки

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в суд направили уголовное дело пожарного инспектора МЧС, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 40-летний инспектор в июле 2018 г. получил от заведующей хозяйством одной из местных школ 15 тыс. руб. за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.

Дело для рассмотрения направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.

Теги: МЧС преступление уголовное дело обвинение взятка школы Тольятти

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