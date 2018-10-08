Пожарного инспектора МЧС из Тольятти обвиняют в получении взятки

В Тольятти в суд направили уголовное дело пожарного инспектора МЧС, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 40-летний инспектор в июле 2018 г. получил от заведующей хозяйством одной из местных школ 15 тыс. руб. за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.

Дело для рассмотрения направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.