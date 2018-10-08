Пожарного инспектора МЧС из Тольятти обвиняют в получении взятки

В Тольятти в суд направили уголовное дело пожарного инспектора МЧС, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, 40-летний инспектор в июле 2018 г. получил от заведующей хозяйством одной из местных школ 15 тыс. руб. за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
Дело для рассмотрения направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.