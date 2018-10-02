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Происшествия

Брошенный на улице мусор обернулся кражей для жителя Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Комсомольского района Тольятти вынесли приговор 22-летнему местному жителю по статье "Кража".

Выяснилось, что потерпевший в начале 2018 г. выбросил свою сим-карту на улице. Ее подобрал в кустах 22-летний тольяттинец. Через какое-то время, когда у парня закончились деньги на счету телефона, он поставил в мобильник найденную "симку". На нее пришла смс от "Мобильного банка" с сообщением о зачислении на банковскую карту 12 400 рублей. Тольяттинец из этих денег 9400 перевел на свой счет, после чего "симку" уничтожил.

Однако предприимчивого парня нашли силовики.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, — рассказали в прокуратуре Комсомольского района. — Деньги ему придется вернуть".

Теги: суд приговор кража Тольятти

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