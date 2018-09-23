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Происшествия

При Тольятти погиб водитель Lada Priora, врезавшийся в "Ниву"

ТОЛЬЯТТИ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 сентября, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с трагическими последствиями.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 19:30 51-летний водитель Lada Priora ехал по дороге Тольятти — Поволжский в направлении Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. На 1 км дороги он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Нивой" под управлением 58-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Lada Priora скончался на месте до прибытия медиков. Его 39-летнюю пассажирку и водителя "Нивы" в тяжелом состоянии госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего установили и опросили очевидцев случившегося. По факту случившегося ведется проверка.

Теги: ДТП смерть пострадавшие Тольятти

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