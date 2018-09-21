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Происшествия

Тольяттинские врачи "скорой" спасали маленькую девочку, выпившую раствор уксуса

ТОЛЬЯТТИ. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 сентября, примерно в 19:30, по предварительным данным, в одной из квартир по ул. Вокзальной в Тольятти понадобилась помощь четырехлетней девочке, которая случайно выпила раствор уксуса. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Для спасения ребенка была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали малышке помощь на месте в том числе, сделали промывание желудка, и увезли ее в лечебное учреждение.

Теги: ЧП дети скорая помощь Тольятти

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