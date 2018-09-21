Тольяттинские врачи "скорой" спасали маленькую девочку, выпившую раствор уксуса

В четверг, 20 сентября, примерно в 19:30, по предварительным данным, в одной из квартир по ул. Вокзальной в Тольятти понадобилась помощь четырехлетней девочке, которая случайно выпила раствор уксуса. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Для спасения ребенка была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали малышке помощь на месте в том числе, сделали промывание желудка, и увезли ее в лечебное учреждение.