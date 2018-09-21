Тольяттинские врачи "скорой" спасали маленькую девочку, выпившую раствор уксуса

В четверг, 20 сентября, примерно в 19:30, по предварительным данным, в одной из квартир по ул. Вокзальной в Тольятти понадобилась помощь четырехлетней девочке, которая случайно выпила раствор уксуса. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
Для спасения ребенка была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали малышке помощь на месте в том числе, сделали промывание желудка, и увезли ее в лечебное учреждение.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.