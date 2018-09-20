Осужден директор тольяттинской строительной фирмы "Сентябрь-два" Юрий Багателия

Вступил в силу приговор Комсомольского районного суда Тольятти, вынесенный учредителю и директору ООО "Сентябрь-два" Юрию Багателии, которого признали виновным в злоупотреблении полномочиями — ч. 1 ст. 201 УК РФ. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Как установил суд, Юрий Багателия 26 ноября 2010 г. по 4 марта 2014 г. являлся директором ООО "Сентябрь-два", затем — по 31 июля 2015 г. был первым замдиректора той же фирмы и с 4 августа 2015 г. снова был назначен директором.

По версии следствия, от злоупотреблений Багателии пострадали дольщики, вложившиеся в строительство подземной парковки площадью боле 4 тыс. кв. м и рассчитывавшие на машино-места в строящемся жилом доме юго-восточнее пересечения улиц Коммунистической и Матросова. Застройщиком являлось "Сентябрь-два".

В приговоре указано, что Багателия умышленно скрыл, что парковка является единой и фактически не разделена на машино-места. В строительной документации не было сведений о каких-либо физических границах, которыми места будут изолированы друг от друга. Соответственно, они не имели кадастровой регистрации и не являлись индивидуальными объектами недвижимости, а входили в единую общую площадь подземной парковки, которая может быть только объектом общей долевой собственности.

Всего с 16 августа 2012 г. по 21 апреля 2016 г. подчиненные Багателии заключили 21 договор. Внесенные дольщиками суммы варьировались от 300 до 900 тыс. рублей. В общей сложности потерпевшие перечислили более 8,8 млн рублей.

При этом Багателия заключил долевой договор с аффилированным лицом и безвозмездно передал ему всю подземную парковку, тем самым лишив дольщиков прав на оплаченные места.

В суде обвиняемый полностью признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к году условного лишения свободы с годичным испытательным сроком. Помимо этого, суд полностью удовлетворил гражданские иски обманутых дольщиков.

Напомним, в суде Комсомольского района идет еще один процесс в отношении Юрия Багателии, где его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с долевым строительством жилья.