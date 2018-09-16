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Спорт

"Ладья" обыграла "Реактор" - 2:1

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В очередном матче чемпионата МХЛ ХК "Ладья" на домашнем льду обыграл нижнекамский "Реактор", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тренерский штаб "Ладьи" внес изменения в состав по сравнению с первой игрой. Так, место в воротах с первых минут занял Артем Забродин, а вместо Артема Фролова, Владимира Кротова и Виктора Башлаева на льду появились Милан Зинатулин, Максим Цыбин и Андрей Гришаков. Гости же выставили тот же состав, что и накануне.

В первом периоде счет открыт не был. В середине второго периода хозяева на минуту получили преимущество в двух игроков, но голкипер гостей Ярослав Озолин несколько раз выручил свою команду. В концовке второго периода сначала Егор Алексеев вывел вперед "Ладью", а затем Егор Быстров увеличил счет (тольяттинцы реализовали пятиминутное численное преимущество) — 2:0.

В начале третьего периода нижнекамцы стараниями Максима Полькина отыграли одну шайбу (2:1). Вскоре гости на 4 минуты получили большинство, но волжане выстояли.

В середине третьего периода "Ладья" осталась втроем, но использовать большой численный перевес гости тоже не смогли. В концовке нижнекамцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 2:1 победа "Ладьи".

Теги: ХК Ладья ХК Реактор МХЛ хоккей Тольятти

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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