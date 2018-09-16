"Ладья" обыграла "Реактор" - 2:1

В очередном матче чемпионата МХЛ ХК "Ладья" на домашнем льду обыграл нижнекамский "Реактор", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Тренерский штаб "Ладьи" внес изменения в состав по сравнению с первой игрой. Так, место в воротах с первых минут занял Артем Забродин, а вместо Артема Фролова, Владимира Кротова и Виктора Башлаева на льду появились Милан Зинатулин, Максим Цыбин и Андрей Гришаков. Гости же выставили тот же состав, что и накануне.

В первом периоде счет открыт не был. В середине второго периода хозяева на минуту получили преимущество в двух игроков, но голкипер гостей Ярослав Озолин несколько раз выручил свою команду. В концовке второго периода сначала Егор Алексеев вывел вперед "Ладью", а затем Егор Быстров увеличил счет (тольяттинцы реализовали пятиминутное численное преимущество) — 2:0.

В начале третьего периода нижнекамцы стараниями Максима Полькина отыграли одну шайбу (2:1). Вскоре гости на 4 минуты получили большинство, но волжане выстояли.

В середине третьего периода "Ладья" осталась втроем, но использовать большой численный перевес гости тоже не смогли. В концовке нижнекамцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 2:1 победа "Ладьи".