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Спорт

"Ладья" потерпела разгромное поражение от "Сибирских снайперов"

НОВОСИБИРСК. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018-2019 ХК "Ладья" проиграл "Сибирским снайперам" со счетом 1:4, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Встреча команд состоялась в воскресенье, 9 сентября, в Новосибирске. Единственной заброшенной шайбой у тольяттинцев отметился Константин Кухарев.

Теги: ХК Ладья МХЛ хоккей Новосибирская область

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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