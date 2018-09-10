"Ладья" потерпела разгромное поражение от "Сибирских снайперов"

В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018-2019 ХК "Ладья" проиграл "Сибирским снайперам" со счетом 1:4, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Встреча команд состоялась в воскресенье, 9 сентября, в Новосибирске. Единственной заброшенной шайбой у тольяттинцев отметился Константин Кухарев.