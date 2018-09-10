"Ладья" потерпела разгромное поражение от "Сибирских снайперов"

В очередном матче регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018-2019 ХК "Ладья" проиграл "Сибирским снайперам" со счетом 1:4, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Встреча команд состоялась в воскресенье, 9 сентября, в Новосибирске. Единственной заброшенной шайбой у тольяттинцев отметился Константин Кухарев.
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))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.