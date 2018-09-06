В Тольятти два человека погибли при пожаре на территории бывшего ОАО "Фосфор"

В четверг, 6 сентября, в 12:14, в Центр управления в кризисных ситуаций поступило сообщение о пожаре на территории АО "Новые Технологии" (территория бывшего ОАО "Фосфор" на ул. Ново-Заводской в Центральном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела емкость, предположительно с дизельным топливом, которое затем разлилось на 200 кв. м.

В тушении участвовали 20 человек, использовалось шесть спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 12:34.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах, при тушении на месте происшествия обнаружили тела двух человек. Их личности и причины смерти устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.

По данным регионального СУ СК РФ, возгорание произошло во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом.

Следователи выехали на осмотр места происшествия. Центральный межрайонный следственный отдел по Тольятти регионального СУ СК начал доследственную проверку в связи с инцидентом.