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Происшествия

В Тольятти два человека погибли при пожаре на территории бывшего ОАО "Фосфор"

ТОЛЬЯТТИ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 сентября, в 12:14, в Центр управления в кризисных ситуаций поступило сообщение о пожаре на территории АО "Новые Технологии" (территория бывшего ОАО "Фосфор" на ул. Ново-Заводской в Центральном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

На месте происшествия горела емкость, предположительно с дизельным топливом, которое затем разлилось на 200 кв. м.

В тушении участвовали 20 человек, использовалось шесть спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 12:34.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах, при тушении на месте происшествия обнаружили тела двух человек. Их личности и причины смерти устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.

По данным регионального СУ СК РФ, возгорание произошло во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом.

Следователи выехали на осмотр места происшествия. Центральный межрайонный следственный отдел по Тольятти регионального СУ СК начал доследственную проверку в связи с инцидентом.

Теги: Новые технологии пожары смерть Тольятти

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